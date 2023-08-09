聽新聞
test
0:00 / 0:00

二手衣再利用 專家憂淪一次性循環

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
環保署將擬定紡織品循環指引，希望鼓勵永續時尚。圖為二手衣商店。本報資料照片
環保署將擬定紡織品循環指引，希望鼓勵永續時尚。圖為二手衣商店。本報資料照片

快時尚品牌夯，卻也造成愈來愈多衣服被丟棄，造成環境負擔，環保署為此擬訂定品牌服飾業及百貨業紡織品循環指引，但專家指出，一件二手衣物可能由數件不同材質衣服拼接而成，與指引中要求業者使用單一材質及及再生料有衝突，憂心再製衣物恐淪為一次性循環。

「品牌服飾業及百貨業紡織品循環指引」草案有三大推動要點，包含制定紡織循環指引、自願性協議、成立品牌服飾永續聯盟，盼透過永續設計、使用單一材質及再生料、紡織廢料再利用回收、培養消費者購買永續循環產品，改變舊有產品生命周期。

實踐大學服設系兼任助理教授張倞菱說，二手衣物重製是台灣多數品牌使用的方法，一件二手衣可能拼接四件舊衣材料，與指引的使用單一材料要求有衝突，憂心再製衣物恐淪為一次性循環。

台灣優衣庫有限公司海外行銷暨宣傳戰略部經理蕭斐璠說，公司二○一四年起開始推動二手衣回收再利用，並投入社會救助，但因民眾對於二手衣物有病毒、衛生等疑慮，加上憂心回收上有漂綠問題，盼政府、產學能合作宣導。

回收基管會執秘王嶽斌表示，盼品牌服飾與百貨業成為紡織品循環再利用的領頭羊。至於制服循環採購規範，會以國內各機關及民營事業團體優先推動，推動重點包含增加制服再生料比率、制服成分單一化、強化逆向回收管道等。

品牌 制服

延伸閱讀

環署推制服採購規範 業者憂犧牲布料功能性恐影響簽約

台積電德國合資設廠 專家點2挑戰：但有助深化客戶合作、攻車電市場

拿「地龍」入藥…越南人電擊捉蚯蚓賣到大陸 專家發出警告

陸專家稱今年大陸出生人口低於900萬 女性生育力堪憂

相關新聞

二手衣再利用 專家憂淪一次性循環

快時尚品牌夯，卻也造成愈來愈多衣服被丟棄，造成環境負擔，環保署為此擬訂定品牌服飾業及百貨業紡織品循環指引，但專家指出，一...

登革熱延燒 苗栗、嘉義爆本土個案

登革熱疫情持續上升，上周新增二六四例本土病例，六月中旬至今已累計一一◯九例本土病例，創近十年最高紀錄。疾管署疫情中心副主...

限溫令導致北捷汗臭味？ 經濟部澄清：從未規範車廂空調

有關媒體引用網友貼文稱北捷溫熱、瀰漫汗臭味，引申為是因經濟部限溫令一事，能源局澄清，20類場所規範並無包括捷運車廂溫度；...

前3年罰7件！勞部啟動戶外作業熱專案檢查 今夏已罰5件

今年夏季酷暑難耐，勞動部特別祭出兩項新措施，除首次啟動「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」，上月底也發函給各勞動檢查...

開學腸病毒高峰 家長憂假不夠請

九月開學將迎腸病毒高峰期，令雙薪育兒家長憂心忡忡，深怕假不夠請，孩子沒人照顧。托育政策催生聯盟昨呼籲勞動部，應儘速修正性...

「與惡」劇場版 劇情你決定

由故事工廠、時藝多媒體、聯合數位文創共同主辦的「我們與惡的距離」全民公投劇場版，今年的男女主角由狄志杰、顏嘉樂攜手演出，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦