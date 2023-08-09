二手衣再利用 專家憂淪一次性循環

快時尚品牌夯，卻也造成愈來愈多衣服被丟棄，造成環境負擔，環保署為此擬訂定品牌服飾業及百貨業紡織品循環指引，但專家指出，一件二手衣物可能由數件不同材質衣服拼接而成，與指引中要求業者使用單一材質及及再生料有衝突，憂心再製衣物恐淪為一次性循環。

「品牌服飾業及百貨業紡織品循環指引」草案有三大推動要點，包含制定紡織循環指引、自願性協議、成立品牌服飾永續聯盟，盼透過永續設計、使用單一材質及再生料、紡織廢料再利用回收、培養消費者購買永續循環產品，改變舊有產品生命周期。

實踐大學服設系兼任助理教授張倞菱說，二手衣物重製是台灣多數品牌使用的方法，一件二手衣可能拼接四件舊衣材料，與指引的使用單一材料要求有衝突，憂心再製衣物恐淪為一次性循環。

台灣優衣庫有限公司海外行銷暨宣傳戰略部經理蕭斐璠說，公司二○一四年起開始推動二手衣回收再利用，並投入社會救助，但因民眾對於二手衣物有病毒、衛生等疑慮，加上憂心回收上有漂綠問題，盼政府、產學能合作宣導。

回收基管會執秘王嶽斌表示，盼品牌服飾與百貨業成為紡織品循環再利用的領頭羊。至於制服循環採購規範，會以國內各機關及民營事業團體優先推動，推動重點包含增加制服再生料比率、制服成分單一化、強化逆向回收管道等。