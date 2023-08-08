嘉市最繽紛夢幻泰式風格酒店 泰國代表也來住宿朝聖

鄰近嘉義市傳統東市場的「安娜與國王酒店」五層樓的建築外觀呈孔雀藍色妝點金色線條，尤其泰式富麗堂皇酒店是打卡熱點，而美景經由網路打卡紅到國外，泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮偕同夫人及友人慕名而來入住。曾德榮表示，嘉義有知名的阿里山、小吃、文化，台灣與泰國民間經貿往來熱絡，有機會促成清邁與嘉義市成為姊妹市。

飯店業者黃朝雲表示，因為和泰國代表有共同的朋友，友人介紹飯店在網路上很火紅，代表看過飯店簡介也很喜歡所以透過朋友安排入住體驗，品嘗泰式美食也認識同樣來自泰國的廚師、工作人員。

他說，酒店的發想設計與布置靈感來自於同名電影「安娜與國王」，有很多收藏品，每個場景都像電影畫面，讓泰國朋友來觀賞每個不同的夢幻場景，來到嘉義市彷彿身處泰國的感覺。

晚餐也是招待位於飯店裡的知名泰式餐廳「WOO」（泰悟餐廳），住宿安排在有如泰式皇宮寢室。

泰國代表曾德榮表示，第一次來到嘉義，嘉義有知名的阿里山、文化、小吃，泰國和台灣民間經貿往來熱絡，希望有機會促成嘉義市與清邁成為姊妹市。