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嘉市最繽紛夢幻泰式風格酒店 泰國代表也來住宿朝聖

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「安娜與國王酒店」五層樓的建築外觀呈孔雀藍色妝點金色線條吸引目光。記者李宗祐／攝影
「安娜與國王酒店」五層樓的建築外觀呈孔雀藍色妝點金色線條吸引目光。記者李宗祐／攝影

鄰近嘉義市傳統東市場的「安娜與國王酒店」五層樓的建築外觀呈孔雀藍色妝點金色線條，尤其泰式富麗堂皇酒店是打卡熱點，而美景經由網路打卡紅到國外，泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮偕同夫人及友人慕名而來入住。曾德榮表示，嘉義有知名的阿里山、小吃、文化，台灣與泰國民間經貿往來熱絡，有機會促成清邁與嘉義市成為姊妹市。

飯店業者黃朝雲表示，因為和泰國代表有共同的朋友，友人介紹飯店在網路上很火紅，代表看過飯店簡介也很喜歡所以透過朋友安排入住體驗，品嘗泰式美食也認識同樣來自泰國的廚師、工作人員。

他說，酒店的發想設計與布置靈感來自於同名電影「安娜與國王」，有很多收藏品，每個場景都像電影畫面，讓泰國朋友來觀賞每個不同的夢幻場景，來到嘉義市彷彿身處泰國的感覺。

晚餐也是招待位於飯店裡的知名泰式餐廳「WOO」（泰悟餐廳），住宿安排在有如泰式皇宮寢室。

泰國代表曾德榮表示，第一次來到嘉義，嘉義有知名的阿里山、文化、小吃，泰國和台灣民間經貿往來熱絡，希望有機會促成嘉義市與清邁成為姊妹市。

外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中也受邀與會，蕭勝中表示，協助地方縣市政府公眾外交也是辦事處的工作，透過今天這個場合未來有機會促成嘉義市與泰國清邁成為姊妹市。

泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮。記者李宗祐／攝影
泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮。記者李宗祐／攝影
泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮（左五）、外交部雲嘉南辦事處長蕭勝中（右五）等人合影。記者李宗祐／攝影
泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮（左五）、外交部雲嘉南辦事處長蕭勝中（右五）等人合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市「安娜與國王酒店」打造泰式富麗堂皇酒店。記者李宗祐／攝影
嘉義市「安娜與國王酒店」打造泰式富麗堂皇酒店。記者李宗祐／攝影
泰式餐廳工作人員獻上祝福花圈給泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮。記者李宗祐／攝影
泰式餐廳工作人員獻上祝福花圈給泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮。記者李宗祐／攝影
嘉義市「安娜與國王酒店」打造泰式富麗堂皇酒店。記者李宗祐／攝影
嘉義市「安娜與國王酒店」打造泰式富麗堂皇酒店。記者李宗祐／攝影
嘉義市最繽紛夢幻泰式風格酒店「安娜與國王酒店」大門。記者李宗祐／攝影
嘉義市最繽紛夢幻泰式風格酒店「安娜與國王酒店」大門。記者李宗祐／攝影
嘉義市最繽紛夢幻泰式風格酒店「安娜與國王酒店」五層樓的建築外觀呈孔雀藍色妝點金色線條吸引目光。記者李宗祐／攝影
嘉義市最繽紛夢幻泰式風格酒店「安娜與國王酒店」五層樓的建築外觀呈孔雀藍色妝點金色線條吸引目光。記者李宗祐／攝影
外交部雲嘉南辦事處長蕭勝中（左）泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮（右）互贈紀念品。記者李宗祐／攝影
外交部雲嘉南辦事處長蕭勝中（左）泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮（右）互贈紀念品。記者李宗祐／攝影
左起泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮偕同夫人，飯店業者黃朝雲（右一）、其夫人也是主理人李姐（右二）。記者李宗祐／攝影
左起泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮偕同夫人，飯店業者黃朝雲（右一）、其夫人也是主理人李姐（右二）。記者李宗祐／攝影
嘉義市最繽紛夢幻泰式風格酒店「安娜與國王酒店」夜晚美景。記者李宗祐／攝影
嘉義市最繽紛夢幻泰式風格酒店「安娜與國王酒店」夜晚美景。記者李宗祐／攝影

泰國 嘉義 酒店

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