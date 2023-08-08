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流感勿忽視！女中學生現恐怖後遺症須坐輪椅 醫生籲4情況早求醫

香港01／ 撰文：喬納森
台灣有醫生在專頁分享1個感染流感後出現嚴重後遺症個案。流感情境示意圖。圖／Ingimage
台灣有醫生在專頁分享1個感染流感後出現嚴重後遺症個案。流感情境示意圖。圖／Ingimage

流感活躍程度持續上升，據最新數據顯示，現時流感活躍程度上升至8.64%，貼近踏入高峰期的9.21%基線水平，預料會再踏入流感高峰期，而過去數日再有1名幼童感染流感死亡，成為今年第4宗與兒童流感相關死亡個案。

台灣有醫生在專頁分享1個感染流感後出現嚴重後遺症個案，患者是1名女高中生，初時只出現咳嗽、流鼻水等輕微症狀，不過病情卻在數天內急速惡化，出現嚴重併發症急性腦炎，在加護病房住了好一段時間後，出院在家休養數個月。雖然女生幸運地存活下來，可是留下恐怖後遺症，須由母親推她坐輪椅回學校，她連翻書的力氣也沒有，上課時要母親在旁協助，才順利完成學業。醫生呼籲市民如遇呼吸道相關症狀，併發高燒、倦怠等類流感症狀，就要盡速求醫。他亦強調注射流感疫苗是預防流感重症最好方法。

台灣小兒科醫生柳雱邁在其facebook專頁《柳雱邁小兒科》內發文，指最近遇到母親來為孩子做流感快測，該母親因見到有其他孩子出現流感嚴重併發症死亡而特別緊張。醫生柳雩邁於是想到他開業前1個女高中生個案，指出嚴重併發症並非只出現在小孩身上。

醫生柳雩邁指該女高中生初時出現輕微流感症狀，出現咳嗽、流鼻水及輕微發燒，當時她與其他同學在嬉鬧情況仍歷歷在目，可是沒想到幾天後，傳來學校緊急電話，指她情況十分嚴重，已住進深切治療病房。

後來才知原來她求醫當晚回家後，意識開始變得混亂模糊，家人急急將她送往醫院，快測流感陽性，並經電腦掃描發現出現流感重症併發急性腦炎。

女生在醫院深切治療病房住了好一段時間才可出院，她雖與死神擦身而過，幸運地存活下來，可是卻留下非常嚴重神經學後遺症，出院後仍須在家休養數個月。

女生休養了數個月後再回到校園上學，可是她因為連翻書的力氣也沒有，更不要說走路，她要依賴母親推輪椅送她上學，並在一旁陪着她上課，好不客易才可完成學業。

柳雱邁指出，這是他從醫以來1次很慘痛經驗，因此他提醒市民如出現呼吸道感染症狀，合併發高燒、酸痛及倦怠等類流感症狀，請盡早求醫。他亦強調注射流感疫苗是預防流感重症最好方法。

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文章授權轉載自《香港01》

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