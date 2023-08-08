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藍質疑紓困振興預算執行 疾管署說明180億元用途

中央社／ 台北8日電

國民黨立法院黨團今天質疑防疫紓困振興特別預算執行情況。疾管署回應說明，自紓困振興預算支應新台幣180億元，其中160億元撥補隔離治療費用，採購抗病毒藥亦需逾20億元。

國民黨立法院黨團今天召開記者會表示，防疫紓困振興特別預算有新台幣8400億元，卻仍缺口罩、疫苗、快篩，可見決策混亂，審計部必須專案查帳，若有不法要移送檢調偵辦。

疾管署今天透過新聞稿回應，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，疾管署採購抗病毒藥物、辦理檢驗診斷及隔離治療等所需經費不敷支用，經行政院同意由中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算，經濟部所列嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興科目項下調整支應180億元。

疾管署指出，去年4月起，COVID-19進入社區流行，確診人數急遽增加，為保全醫療量能，確診個案採輕重症分流收治，安排於住家居家照護或於其他指定處所進行隔離或隔離治療。2022年共受理申報隔離治療費用（含居家照護相關費用）計347.03億元，因原編預算已不敷支應，故爭取預算160億元撥補。

此外亦支應抗病毒藥物採購，疾管署表示，今年5至7月間出現第4波疫情，已將原採購預計用至今年底的抗病毒藥物儲備量用罄，考量國內COVID-19秋冬疫情可能受季節性流行、病毒株變異等多重因素影響，增購抗病毒藥物瑞德西韋21萬劑，含倉儲物流費等，共需花費約24億元。

疫苗方面，疾管署指出，COVID-19疫苗為全球首次傾力投入緊急疫苗開發以控制新興疾病大流行，無往例可循。為分散風險、提供民眾更多選擇與完整保護，政府採國際投資（COVAX）、逕洽廠商及國內自製等多元管道取得；但受國際疫苗市場及國人接種意願等因素影響，過程中無法全程做到供需平衡。

疾管署並指出，超額準備疫苗為防疫戰略重要一環，與國際各國採行策略相同，為保障民眾接種安全，屆效疫苗均採一律銷毀，目前政府採購COVID-19疫苗各廠牌均有屆效銷毀情形。

疫苗 隔離 COVID-19

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