前3年罰7件！勞部啟動戶外作業熱專案檢查 今夏已罰5件

今年夏季酷暑難耐，勞動部特別祭出兩項新措施，除首次啟動「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」，上月底也發函給各勞動檢查機構與相關公會，要求將高氣溫熱危害預防納入承攬管理及職業災害防止措施，若未告知高氣溫危害風險，或未督促承包廠商落實危害預防措施者，將依法裁處最高15萬元。職安署官員說，專案檢查自6月執行至今，已開罰5件、24萬元，相較於前三年加起來僅開罰7件，開罰件數明顯增加。

勞動部職安署職業安全衛生組組長張國明說，針對高氣溫戶外作業勞工，職業安全衛生設施規則第324條之6明定雇主應採取危害預防措施，近年來均已納入夏季重點檢查項目，今年特別規畫專案檢查計畫，選列高風險營造工地或從事戶外維修作業等高風險事業單位為重點檢查對象，並要求違規者一周內改善、兩周內完成複查。

張國明說，專案檢查規畫了230場次，目前已檢查近80場次，初步統計共5件未在期限內改善遭罰，總計金額24萬元。他指出，5件挨罰都是新建營建工程，分別有台中市3件、屏東縣1件、台北市1件。

他進一步指，這次開罰的台中市某住宅大樓新建工程，勞工於戶外從事露天開挖相關作業，事業單位卻未採取遮陽設施、未建立熱疾病危害預防應變處理機制；另一案為屏東縣某新建工程，則是勞工在戶外進行鋼筋綑綁作業，未提供飲水及實施勞工熱疾病預防教育宣導，此兩起案件雇主未確實改善，均遭勞動檢查機構處開罰6萬元。

張國明另提醒，依照職業安全衛生法規定，即便雇主將工程交付承攬商，也須做好熱危害告知或督促各級施工廠商落實危害預防措施，否則依法可裁處最高15萬元罰鍰，日前也已經發函給勞動檢查機構及相關公會提醒，但截至目前，沒有相關開罰件數。

職安署強調，近年因高氣溫引起的職災案件，主因為雇主未採取適當遮陽設施、未注意熱適應或輕忽勞工中暑症狀未立即就醫，實務上這些預防設施或管理並不困難，因此提高雇主及勞工對熱危害的認知與防範意識至為重要。