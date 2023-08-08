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第34屆傳藝金曲獎 陳美雲、查馬克·法拉屋樂獲特別獎

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
第34屆傳藝金曲獎頒獎典禮將於10月7日舉行，今公布入圍名單。圖/文化部提供
第34屆傳藝金曲獎頒獎典禮將於10月7日舉行，今公布入圍名單。圖/文化部提供

第34屆傳藝金曲獎頒獎典禮將於10月7日登場。國立傳統藝術中心今公布入圍名單，並揭曉今年度「特別獎」由已故歌仔戲藝師陳美雲及已故排灣族古調教育家查馬克·法拉屋樂獲得。

文化部政務次長李靜慧指出，過去三年受到新冠肺炎防疫措施限制，藝文展演被迫停演及延期，隨著去年疫情逐步解封，許多優質劇作重新回到舞台演出，也使得本屆傳藝金曲獎「戲曲表演類」報名件數爆量，比去年增加30%，「好不容易熬過疫情，結果要在得獎的場域廝殺一番」。李靜慧特別感謝傳統藝術界在疫情中堅韌不拔交出漂亮的成績單，文化部一定會持續作為傳統藝術界最強大的支持力量。

傳藝中心表示，本屆傳藝金曲獎共有871件報名，91組優秀創作者、43件精彩作品入圍，其中戲曲表演類，唐美雲歌仔戲團《冥遊記─帝王之宴》與台北木偶劇團《水鬼請戲》皆同時獲得5項大獎提名，而明華園天字戲劇團與莎士比亞的妹妹們的劇團共同創作《無題島：孽種與魔法師》、不貳偶劇《戲頭》，還有首次入圍傳藝金曲獎的挽仙桃劇團，也以歌仔戲《文武天香》入圍4個獎項。

以往音樂作品獎項歸類為「出版類」，傳藝中心指出，經第33屆評審委員研議後一致認為，獎項類別名稱調整為「音樂類」，更能彰顯獎項獎勵內涵，且不影響參賽資格仍以出版及數位發行形式為主的性質，今年首度更名後，報名件數大約與去年持平，入圍最多獎項的專輯為典歌詩台灣音樂坊出版的《台語十四行歌 人生七章》，以及台北市立國樂團的國樂臺語歌劇《蔥仔開花》，各得到5項大獎提名。

今年特別獎得主，評審團別具深意地頒給了二位已故的優秀從業人員。戲曲類特別獎由素有歌仔戲活字典之稱的陳美雲獲得，她腹笥深厚，從藝超過一甲子，歷經內台、外台、廣播、電視歌仔戲各時期，多年作育英才不懈，實為台灣歌仔戲的重要代表人物。評審團認為，雖然在資本與人脈上，陳美雲無法突破外台體質限制，仍極力完成許多重要貢獻。將特別獎頒給她，是對所有迄今仍在外台戲班努力的從業人員最大肯定，也是對精確掌握歌仔戲「活戲」表演風格與方法的前輩藝師再次致敬。

音樂類特別獎得主查馬克·法拉屋樂，則為深耕台灣原住民族文化之教育工作者，他一生致力發揚傳承排灣文化，成立泰武古謠傳唱隊，投入排灣歌謠的採集，透過部落耆老的口傳教唱，保存瀕臨失傳的部落古謠，影響各部落展開對自身歌謠的傳習推動。用祖先的歌聲喚起部落的文化覺醒，也讓排灣音樂走向世界。

傳藝中心主任陳悅宜表示，今年持續邀請阮劇團藝術總監汪兆謙擔任頒獎典禮總導演、金曲音樂人柯智豪擔任音樂總監、三頁文設計總監顏伯駿操刀整體視覺設計，以「壯闊飛行──Fly High」為主題，帶領觀眾共同經歷一場既神秘又充滿驚奇的寰宇遨遊航程，象徵藝術創作者在傳統藝術無垠的想像中自在翱翔、展望未來。

歌仔戲 特別獎

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