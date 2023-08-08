周四起雨區擴各地局部大雨 雙颱恐犯日赴日韓要留意
西南風持續主宰，明中南部可能有局部大雨，尤其南部雨勢大，留意局部豪雨，北部、東南部局部短暫陣雨；周四至周五天氣最不穩，雨區擴展至西半部，尤其午後北部地區雨勢稍大，各地亦可能有局部大雨。另外，卡努與蘭恩颱風均不侵台，但兩者對日本都有影響，因此即起至周四前往日本九州、韓國，以及下周前往日本，都要留意。
中央氣象局預報員趙竑指出，未來一周，均受西南風環境影響，僅水氣多寡之差；明天天氣與今天類似，中南部不定時短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生，尤其南部地區雨勢大，且有局部豪雨狀況；北部、東南部地區局部短暫陣雨；其他地區多雲到晴，留意午後降雨。另外，基隆北海岸、東半部沿海明、後天可能有長浪。
他提醒，周四至周五，特別留意西南風影響，這兩日天氣最不穩，雨區擴展至西半部地區，易有局部短暫陣雨或雷雨，尤其午後北部地區雨勢稍大，各地可能有局部大雨發生；其他地區多雲到晴，但仍要留意東半部午後有降雨可能。
周六至下周二，西南風強度減弱、水氣減少，中南部降雨趨緩，轉為零星短暫陣雨；其他地區多雲到晴，但仍要留意午後陣雨。
溫度方面，周三至周五，水氣多、雲量也較多，各地普遍高溫30度至34度；周六後雲量減，各地普遍高溫回升至32度至35度，局部地區有36度以上可能。
至於颱風動態，卡努颱風目前在日本九州南邊海面，未來朝西北轉北，朝韓國方向前進，預估周四最接近韓國，提醒今日至周四期間，若要赴日本九州、韓國，要留意颱風最新動態。
另外，蘭恩颱風目前距離台灣東方2760公里，周四可能轉中颱，未來偏西轉西北西方向，朝日本南方海面前進，預估下周一、二可能接近日本本島；至於是近東京抑或名古屋，不確定程度仍高，提醒下周赴日民眾注意。
趙竑也說，卡努與蘭恩颱風兩者距離遙遠，不會互相作用，目前推估對日本有影響，對台均不造成影響。
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