混齡職場跨世代、青銀共事有傳承 八月十二來花博、好缺就在爭豔館

臺北市政府主辦的「青銀就業博覽會」將於8月12日(星期六)在圓山花博公園爭豔館登場，本次共有166家優質企業徵才，提供逾8,000個職缺，平均月薪達3萬8仟元、平均時薪達190元，無經驗可的青銀友善職缺近6成，現場徵才的企業都是經過勞動局篩選，無發生重大勞資爭議、無違反勞動法令且情節重大，或發生無薪假等狀況的廠商，求職者可安心前往面試，青年朋友及轉職轉業者也歡迎踴躍投遞履歷。

本次「青銀就業博覽會」邀請166家企業，提供逾8,000個職缺，更提供不少無經驗可面試職缺，提升青銀就業機會。 圖／臺北市就業服務處提供

勞動局高寶華局長表示，未來職場年齡差距大的現象儼然成為趨勢，企業追求永續經營的同時應消除職場歧視並建構友善職場環境，本次活動前三大參與產業為「住宿及餐飲業」、「批發及零售業」及「製造業」，疫後產業逐漸復甦內需市場熱絡，企業望能補實人力求才若渴，更是推出優質福利來吸引人才，除政府推出各項缺工就業方案外，調整企業體質吸引潛在勞動力回歸職場更顯重要。高寶華強調，企業透過職務再設計改善工作設備或機具、提供就業輔具、調整工作方法及改善職場工作環境，能兼顧勞工退休權益與勞動力運用，而高年級生的寶貴技術及經驗傳承需跨世代溝通。

三月在圓山花博公園爭豔館徵才活動實況。 圖／臺北市就業服務處提供

就服處也補充，眾多職缺類別當中以「旅遊/餐飲/休閒」、「客服/門市」及「物流/運輸/資材」提供工作機會數最多，佔整體工作機會近七成，「資訊/軟體/系統」平均薪資表現最突出有4萬3以上、「營建/製圖/施作」及「經營/行政/總務」平均薪資超過4萬元以上緊追其後，宇泰華科技本次更是開出最高待遇12萬8仟元求才，釋出自動化測試工程師、資深後端工程師及AI工程師等職缺，而毅成建設工地主任、錢櫃企業資訊工程師起薪落在6萬5左右，有相關專長或經驗的求職者務必把握現場直接面試的好機會！

此外，錢都國際餐飲徵求店長、海霸王餐廳及城市商旅都開出主廚、冷凍食品調理研發主管及招商主管等職務，起薪6萬以上、最高待遇超過10萬元，歡迎業界好手來一展長才。另有超過1,800個兼職工作機會及4個實習工作機會，包含餐飲計時人員、房務員、清潔人員、理貨員及照顧服務員等多元職缺，可接受無經驗者佔大宗，想要彈性工作需求的求職者可別錯過。

就服處補充，活動現場設有專人免費履歷健檢、模擬面試及3~6歲幼兒臨托等服務，方便社會新鮮人及職場父母進行面試！活動前履歷填寫可先到台北就業大補帖網站招募活動「青銀就業博覽會」線上報名送出履歷或下載履歷表填妥後列印帶至現場，就能夠加快面試效率，讓求職路更加順暢。

更多活動詳情及徵才資訊請搜尋台北就業大補帖網站，亦可電洽台北人力銀行專線(02)2338-0277、臺北市境內可直撥1999轉58988向服務人員洽詢。