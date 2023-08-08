北醫大師生校友組團 台東南迴地區義診

颱風卡努過境，東部出現土石流災情，尤其醫療缺乏的台東南迴地區交通受阻，更添就醫困難。北醫大義診團無懼風雨，8月2日至12日間走訪台東金峰鄉、達仁鄉、太麻里鄉等地。

台東南迴地區是台灣醫療照護失落的一環，長達100公里公路沒有醫院，南迴診所今年6月開幕解決資源不足，有「超人醫生」之稱的南迴基金會董事兼執行長徐超斌，實現19歲那一年的一句話，「學姊，我要回家鄉，因為我的家鄉沒有醫師。」

南迴基金會近日發布新聞稿指出，日前颱風卡努襲台，不但重創中南部，南迴地區部分山區也出現土石流，交通路況受阻，由台北醫學大學師生及校友等人組成的義診團無懼風雨肆虐，準時開診外，還組成車隊繞著村莊挨家挨戶拜訪，宣導義診活動及接送居民前往義診場地，用行動力挺校友徐超斌。

這次義診團成員包含家醫、牙醫等執業醫師，及多名由新莊中央扶輪社邀請的物理治療師，並有約41名北醫大杏青康輔社會醫療服務團學生參加，預計自8月2日至12日實施義診、家訪、長者日間關懷，走訪台東縣金峰鄉（歷坵村、正興村）、達仁鄉（安朔村、森永村）、太麻里鄉（金崙村、多良村）等村落。

南迴基金會表示，南迴診所以行動醫療為核心精神，提供定點門診與居家醫療兩大服務，以病人不動、醫護人員移動的行動醫療模式，解決偏鄉醫療最大的交通難題，也盼更多南迴子弟返鄉為鄉親服務。