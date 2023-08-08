胃痛、黑便 小心胃幽門螺旋桿菌感染

有民眾因胃痛、黑便到台中榮總嘉義分院就醫，經肝膽腸胃科醫師檢查後發現，為胃幽門螺旋桿菌感染，持續接受14天包含抗生素與氫離子幫浦阻斷劑的四合一治療，經碳13吹氣檢測，確定胃幽門螺旋桿菌已經根除。

年約40歲的邱小姐有上腹悶痛的情況，因害怕就醫，自行去藥局買胃藥服用，腹痛減緩後，不以為意，直到上腹痛且開始解黑便，出現頭暈、無力的症狀，家人帶她到嘉義分院就醫，經醫師陳柏翰胃鏡檢查後發現，邱小姐胃的幽門有好幾處潰瘍，經過制酸劑治療後病況穩定，也不再解黑便，後續切片證實為胃幽門螺旋桿菌感染。

醫師陳柏翰表示，根據統計胃幽門螺旋桿菌會引起慢性胃炎，其中15％至20％會發展成胃潰瘍、十二指腸潰瘍；1％至2％發展成胃癌；0.1％發展成胃淋巴癌。發生幽門螺旋桿菌感染可能會有下列徵兆或症狀，腹部疼痛或有燒灼感、食慾不振、打嗝、脹氣、體重減輕、空腹時腹部更加疼痛、噁心等。

他提醒，胃幽門螺旋桿菌所造成的慢性胃炎，可能導致胃癌發生，呼籲民眾若自身有上述症狀，應即時就診，接受醫師評估及診治，切勿任意自行服用成藥。