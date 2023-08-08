暑假兒童活動多 急診醫提醒家長社區流感風險仍在

流感疫情真的降溫了？疾管署統計，門急診類流感就診人次下降，但有醫師在臉書粉專表示，小兒急診上看不到流感疫情緩和。疾管署發言人曾淑慧說，按照監測數據沒有看小朋友類流感增溫；林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰表示，近期小學生得到流感人數較多，推測是參加營隊等暑假活動造成。

臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》指出，兒童急診來診人次下降，但是高峰流感兒童卻沒有減少占比反而提高，感染來源幼童多是托嬰中心、幼兒園及家庭；小學以上則多是安親班、暑輔及營隊活動。

根據統計，上一周（7月30日至8月5日）的門急診類流感就診人次為6萬452人次。曾淑慧說，流感就診人數狀況跟前幾周狀況持平，甚至有下降趨勢，目前沒有看到0至6歲小朋友的類流感增加狀況。在治療上，不管是兒童或是成人治療方式都要按照症狀，例如有呼吸道或腦炎狀況、神經學等症狀會依症處置。

吳昌騰也說，就第一線觀察而言病人數量雖然沒有明顯增加，但有觀察到小學生得到流感的人數較多，推測是參加營隊等暑假活動造成，同時也有出現類似中重症等狀況。目前兒童流感常見症狀如高燒、頭痛、全身倦怠等，抽筋、腸胃症狀等也不時出現。

吳昌騰提醒家長，縱使現在新冠病毒降溫，社區中仍有A型流感，提醒兒童群聚多或是活動多的狀況下，要留意病毒在同儕間傳播；同時留意兒童感染流感可能會出現合併高燒等狀況，六歲以下兒童更要留意熱經孿等狀況發生。