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戒菸專線成功率近4成 疫情服務量砍半疫後回升

中央社／ 台北8日電

戒菸專線服務中心統計，專線成功率近4成，但疫情影響、服務量減半，疫後服務人數仍呈上升趨勢；迎後疫情時代，呼籲有戒斷症狀民眾多加利用，由諮詢員設計專屬舒緩方式，降低不適有利成功戒菸。

台灣有許多戒菸成功的故事，背後都有1個專屬啦啦隊，那就是「諮詢員」，今年62歲田先生就是典型縮影，有30多年菸齡的他，退休前擔任菸酒公賣局貨運司機，因為工作關係，相對容易取得菸、酒，每天至少2包菸，近年更因菸價調漲，每天就耗費近新台幣千元。

田先生即使看到同樣受菸癮影響的兒子，靠著信仰力量順利戒除菸癮，但也未曾想過要戒菸，直到去年3月因跌倒傷及後腦與頸椎，一咳嗽就讓他痛苦不堪，加上住院期間不能吸菸，才開始思考戒菸；但接受戒菸門診服務後，他對戒菸貼片過敏，口嚼錠也有副作用，讓他無法順利戒菸。

「菸癮像惡魔常誘惑我」，田先生說，戒菸時習慣改變，無所適從，遇到旁人吸菸，會認為對方故意引誘，醫院決定將他轉介到戒菸專線接受個人諮詢服務，諮詢員透過電話關心，建議戒斷嘴饞，可吃低卡食物避免體重增加，田先生也分享戒菸期間讀聖經、做農事克服心魔。

戒菸專線服務中心執行長、彰化基督教醫院副院長陳富滿今天在記者會表示，近年戒菸專線成功率近4成，服務量大約10萬人次、人數約5.5萬，但受疫情影響，服務人次較COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前少近一半，幸好服務人數仍呈現上升趨勢，「意味有需求的人是在的」。

國民健康署副署長賈淑麗分享，菸害是多數癌症與慢性病的共同危險因子，今天是父親節，她的父親在多年前因肺癌過世，就是抽菸有關，「能夠叫一聲爸爸是人生最大的幸福」，希望全民關心爸爸健康，戒掉成癮是孤單、辛苦的，從陪伴、支持戒菸開始，讓每個父親都能和孩子長長久久共享天倫。

戒菸 疫情 爸爸

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