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可產出天藍色的蛋 歷經十年畜試所育成天晴烏骨雞

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
天晴烏骨雞蛋。圖／畜試所提供
天晴烏骨雞蛋。圖／畜試所提供

農業部畜產試驗所歷經10年育成可產藍殼蛋的新品系天晴烏骨雞，也是目前全國唯一具備玫瑰冠、纓頭、藍耳、鬍鬚、絲羽、烏皮、烏骨、烏肉、毛腳及多趾等十全外貌的烏骨雞，明顯與台灣現有烏骨雞不同。

畜試所除了雞蛋蛋殼色澤為天藍色外，也具獨特營養價值，至40周齡產蛋數較現有商業烏骨雞增加近1倍，相當具潛力的種用烏骨雞，可用於繁殖供生產藍殼烏骨雞蛋或雜交其他雞種生產藍殼雞蛋。

畜試所表示，藍殼烏骨雞蛋為特色化蛋品，頗受青睞，國內現有商業烏骨雞所生產的蛋殼顏色從褐色到藍色皆有，然而尚無法穩定生產藍殼蛋。畜試所選育的天晴烏骨雞所產的蛋殼顏色不僅皆為天藍色，且具穩定生產優勢，母雞40周齡蛋重為43.2公克，至40周齡產蛋數為78枚，遠高於現有商業烏骨雞的44枚，可解決商業烏骨雞蛋殼色澤雜亂與產蛋數低落問題。

畜試所說，天晴烏骨雞蛋在營養上具獨特性，其鈣、鋅、鐵、卵磷脂、DHA、總ω-3脂肪酸、羥丁胺酸、離胺酸、Vit A、Vit B1、Vit B5、葉酸及Vit E等含量皆顯著較褐殼雞蛋高。與商用褐殼雞蛋相比，天晴烏骨雞蛋鈣含量為507 ppm，增加120%、DHA為2.28%，增加185%、Vit A為1223 IU/100 g，增加105%、Vit B1為1.5 ppm，增加150%、葉酸為99.6 µg/100 g，增加253%，為蛋品消費市場的新選擇。

畜試所表示，天晴烏骨雞為不具白血病J病毒及雛白痢的清淨種雞，母雞所產的蛋殼顏色極具吸引力，且產蛋數多，可供產業繁殖產蛋用烏骨雞或品種改良種雞，創造台灣特色性農產品競爭力。

天晴烏骨雞母雞。圖／畜試所提供
天晴烏骨雞母雞。圖／畜試所提供

雞蛋 蛋殼 農業部

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