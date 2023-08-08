猴痘風險持續 疾管署請高危險群打疫苗 曝常見副作用
猴痘（Mpox）本土病例連續兩周新增案例不到10例，但疾管署發言人曾淑慧表示，評估國內傳播風險持續，呼籲高風險民眾儘速接種疫苗，目前接種第一劑疫苗者約半數無不適症狀，目前尚未觀察發現嚴重不良反應事件，主要症狀為接種部位紅腫，屬正常免疫反應。
疾管署疫情中心副主任李佳琳說，國內新增7例猴痘本土確定病例，均為本國籍男性，介於20多歲至40多歲，發病日介於今年7月24日至8月1日，因陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於8月2日至8月6日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者13名，已進行衛教並自我健康監測21天。
我國去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至8月7日累計確診266例病例（250例本土及16例境外移入），其中221例已康復結案，3例仍住院治療中、42例於居家自主健康管理中。
7月5日起，疾管署擴大猴痘疫苗接種目標對象為「近一年有風險性行為者」共有三種對象：
一、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者。
二、過去曾罹患性病。
三、性接觸對象有前述任一情形者。
曾淑慧說，截至8月7日，共有77809人次完成猴痘疫苗接種，其中暴露後預防接種447人次、暴露前預防接種77362人次；已完成2劑疫苗接種者25,803人，僅接種1劑者19,510人；完成第2劑接種才可以獲得9成保護力。
曾淑慧說，根據民眾健康問券回報，接種第一劑疫苗約一半無不適症狀，第二劑完成者約七成無不適症狀，主要症狀為接種部位紅腫，目前尚未觀察發現嚴重不良反應事件，皆屬正常免疫反應。
疾管署也鼓勵民眾接種猴痘疫苗後，掃描「Mpox V-Watch健康回報問卷」宣傳海報的QR code，「匿名」完成第0天問卷，系統將於接種日期第7天以E-mail寄送第2份問卷，並請民眾填寫接種7日內疫苗接種後健康狀況。
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