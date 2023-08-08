新冠疫情雖降溫 疾管署估9月開學恐有新一波傳播

新冠疫情持續降溫，但疾管署發言人曾淑慧表示，預估8月底、9月初可能會上升，主要受到開學等人潮南來北往移動影響，至於會不會造成第五波傳播仍要再觀察。

疾管署公布近7日每日平均新增74例新冠本土確定病例（併發症），較前7日的每日平均新增89例下降17%；而上周平均每日新增18例死亡，較前一 周的每日死亡平均數25例下降28%，需持續觀察；新增死亡個案中，84%具慢性病史、53%未打滿3劑疫苗、95%為60歲以上。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周檢出91例Omicron亞型變異株確定病例，其中53例本土個案分別為48例XBB、5例BA.2.75；38例境外移入均為XBB。近四 周監測總計，本土檢出病毒株XBB佔88%，為主流株。

疾管署進一步說明，國內近期COVID-19疫情雖下降，但併發症中65歲以上長者占78%，且併發症及死亡個案多具慢性病史或未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。

另一方面，針對媒體報導疾管署新冠疫苗接種「以疫謀權、以疫謀財、以疫謀命」一事，曾淑慧澄清回應。她表示，我國的接種政策是依據大型臨床結果並且參照世界衛生組織及各國疫苗接種政策推動經驗，並且經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議決議建議後才規劃。