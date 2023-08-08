政府補助生孕 茂盛醫院助1585人順利生子 許多人想再拚一次

政府推行試管補助方案2年，台中市茂盛醫院送出4156件申請案，有1585人順利懷孕，懷孕率超過6成。院長李茂盛今邀因補助案當上爸爸的夫妻檔回院一同慶祝父親節，並呼籲，婚超過半年尚未自然受孕的夫婦要盡快求醫，國內不僅人工生殖技術全球頂尖，還能申請衛福部試管補助，應多善加利用。

5位爸爸上午帶著妻小到醫院切蛋糕同歡，除了感謝妻子、醫師，也感謝政府提供補助，減少他們的經濟壓力，並希望能再補助繼續生。

李茂盛說，台灣少子化及晚婚晚生情況嚴重，若經最新試管技術懷孕平安產子，政府提供10萬元試管補助。42歲廖小姐結婚7年，丈夫大她16歲，曾吃中藥半年調理仍沒懷孕。

他說，因夫妻倆屬高齡，精、卵品質都不是很好，在開藥調理後，取到14顆卵子，培育出8顆胚胎，最好挑出2顆特優等胚胎，有1顆著床發育，6月產下重達3400公克的健康男嬰。她的丈夫肯定衛福部實施試管補助方案，第1次申請就拿到補助，建議政府要繼續實施。

35歲呂小姐曾自然受孕，但胎兒在6周時沒有心跳，因為她的AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）值1.1偏低，卵巢庫存數不佳，在開藥調理後取出10顆卵，從中培育9顆胚胎，有1顆是特優等，植入後即順利著床。

她的丈夫邱先生說，妻子拿到政府給予35歲以下第1次申請者10萬元的滿額金，他們夫妻非常開心，也想再拿補助生第二胎。

37歲的林小姐曾接受試管治療失敗，2年前到茂盛醫院治療，進行2次取卵手術培育出4顆胚胎，第2次植入胚胎即順利著床，前年6月產下重2540公克的健康男嬰。她的丈夫林先生說，很感謝醫師的醫術精湛，期待未來再生。