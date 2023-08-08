環保署擬訂指引促二手衣再利用 專家1問題憂淪一次性循環

紡織業為全球最主要產業之一，根據統計，時尚業2018年排放約21億噸溫室氣體，約占全球總量4％。因應2050淨零目標，關鍵戰略也把紡織品納入為推動項目。為促進紡織品循環再利用，環保署將訂定品牌服飾業及百貨業紡織品循環指引，後續也會法規化；產學代表指出，二手衣物再製時會碰到數種材質問題，與指引中使用單一材質要求有衝突，再製衣物恐淪一次性循環。

環保署今召開「品牌服飾業及百貨業紡織品循環指引（草案）」座談會，希望促進品牌服飾業及百貨業者紡織品循環的作為，鼓勵永續時尚設計、使用單一材質及再生料；落實生產者延伸責任，促進紡織廢料再利用回收；鼓勵回收再利用的循環商業模式；培養消費者購買永續循環產品，讓材料有再利用價值；改變舊有產品生命周期，朝向永續循環目標。

回收基管會組長盧秀卿表示，紡織業為高耗能工業之一，占全球碳排放總量10％；國內能源大戶紡織業耗能占工業部門耗能比例4.33％，而我國紡織纖維廢棄物約71萬噸，其中消費後產生的占三分之一（28萬噸）、工業後產生的占三分之二（43萬噸），預估2014至2030年紡織品人均消費量將成長1倍。

環保署說明，本指引草案有3大推動要點，包含制定紡織循環指引（推動目標、行動措施、期程訂定）、自願性協議（業者依指引提計畫書、環保署審核、業者簽署協議承諾目標）、成立品牌服飾永續聯盟（每半年回報執行成果、公開表揚績優廠家）。

實踐大學服裝設計系研究所兼任助理教授張倞菱表示，台灣很多品牌非機能性服飾，多以平織布為主，若要選擇再生料並不容易，因與品牌屬性及需求不同，光在源頭採購就有問題；

張倞菱說，二手衣物重製是台灣多數品牌會使用的方法，但不少業者反映，二手衣拆解重複利用後，發現1件新衣服拼接了4件舊衣材料，衣物成分表該怎麼寫？這與使用單一材料的要求有衝突，憂心再製衣物恐淪為一次性循環。

張倞菱進一步指出，企業投入永續循環成本高昂超乎想像，舉例來說，製作全循環洗衣精，成本價就高出其他廠牌市售價2至3倍，如何能吸引消費者？

德商搖籃到搖籃設計顧問有限公司台灣分公司經理張宇靖表示，各界對產品的盲點在於產品用越久越好，卻沒設定一項產品的生命周期，導致10至15年後回收時難再循環再製成同規格的產品，例如，一個地碳被設計使用15年，但屆時該地毯可能已殘破不堪到無法重新利用，認為生命周期是思考重點。

台灣優衣庫有限公司海外行銷暨宣傳戰略部經理蕭斐璠說，樂見其成草案推動及聯盟，UNIQLO自2014年起開始推動二手衣回收再利用，並投入社會救助，但因民眾對於二手衣物有病毒、衛生等疑慮，加上憂心回收上有漂綠問題，盼政府、產學能合作宣導；另想知道是否能透過衣物循環達到自主減碳，進而取得碳權。

回收基管會執秘王嶽斌表示，碳權部分，最重要要有方法論，紡織品若能有方法驗證且國際也可接受的減碳方式，才會有相對應的抵換。

王嶽斌表示，先前環保署也公布網購包材減量，許多大型電商均跳出來參加聯盟，運作後把指引具體法制化，今年7月1日上路，後續有查核工作，紡織品初步也是朝同樣的方式前進，未來指引明確後也將會法規化；王嶽斌說，盼品牌服飾與百貨夜成為紡織品循環再利用領頭羊，帶動後續循環、回收、使用。