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「灰鵝」變「白鵝」 台南下營農遊入口意象更新

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南下營區原有的白鵝意象老舊，從「白鵝」變「灰鵝」，區公所會勘後在日前拆除。照／下營區公所提供
台南下營區原有的白鵝意象老舊，從「白鵝」變「灰鵝」，區公所會勘後在日前拆除。照／下營區公所提供

台南市下營區農特產有文旦、黑豆、蠶桑、白鵝等四寶，並結合當地觀光休閒資源，爭取休閒農業區劃設，農業部相關單位日前也完成訪視，下營區公所盤點轄區內指標及意象設計，把174線賀建國小旁損壞的入口意象更新，以「鵝樂下營」為主題，傳達在地鵝肉美食及農遊樂趣。

下營區養鵝場約有40場左右，飼養近5萬隻，是台南最大鵝肉產地，更沿著台19甲線周邊形成鵝肉料理聚落，在饕客口中有「鵝肉公路」稱號，頗負盛名，下營區農牧業者也積極推動將傳統農牧業轉型為休閒農業。

下營區長李宗翰說，區內有白鵝教育農場、一畝田香草庄園及弘昌碾米廠先後取得特色場域認證，另外包括惠生泉有機菇場、宥鈞觀光田園、旺旺有機自然果園、薯來寶等業者，都能提供豐富食農教育體驗，農遊蓬勃發展，也是市府推動劃設休閒農業區的重心。

李宗翰表示，174線賀建國小旁原設置有以保麗龍為底，再以白石灰包覆做成的白鵝造型意象，相當顯眼，但使用10多年後日曬雨淋老舊破損，從「白鵝」變「灰鵝」，於是委請下營大屯在地藝術創作者沈伯原設計Q版白鵝意象，原地重建，可愛模樣相當吸睛。

沈伯原以彩繪手筆結合不銹鋼材質，融入鵝肉美食及休閒農遊特色，製作Q版「鵝樂下營」意象；希望透過下營領頭鵝意象，搭配未來休閒農業區發展，讓遊客感受在地魅力。

台南下營區是鵝肉產地，配合休閒農業區申設，區公所近期將損外的入口意象更新。照／下營區公所提供
台南下營區是鵝肉產地，配合休閒農業區申設，區公所近期將損外的入口意象更新。照／下營區公所提供

美食 台南

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