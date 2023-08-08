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雨彈前次炸屏北這次換中區 春日、獅子兩鄉雨量冠全國

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
雨襲屏東，屏南地區牡丹水庫水位快速上升至81%，今天上午11時起開始調節性放水。圖／民眾提供
雨襲屏東，屏南地區牡丹水庫水位快速上升至81%，今天上午11時起開始調節性放水。圖／民眾提供

中央氣象局以受西南風影響，對屏東縣及高雄市山區發布局部大雨或豪雨即時訊息；屏東縣今天上午雨勢以獅子鄉、春日鄉和枋山楓港地區最大，獅子鄉楓林、丹路村和春日鄉春日村日的雨量均破百毫米，分居全國前三名，山下的楓港地區上午4個小時也累積近百毫米，造成部分道路積淹水，中午過後雨勢稍歇；屏南牡丹水庫因集水區雨量大，在上午11調節性放水。

有別於前波豪大雨以屏北地區霧台山區為主，這次以屏東中南部地區的春日鄉和獅子鄉雨量最大，根據中央氣象局資訊，豪大雨出現在上午8時至11時，3個小時均累積破百毫米雨量。

獅子鄉楓林村以135毫米居全國之冠，山下的枋山鄉楓港地區10至11時就累積超過55毫米雨量，因短時強降雨，台1線和26線道路邊坡出現泥流，多處路面出現積淹水，雨勢緩和後即消退。

供應屏南地區民用水的牡丹水庫，之前颱風襲台時因水庫調節性放水，蓄水量一直維持在70%，由於水庫上游集水區今天降下百毫米雨量，水位快速上升至81%，為了安全起見，水利署南水局上午11時起開始調節性放水，放水量每秒10立方公尺，並視集水區降雨情況調整放水量，請水庫下游民眾遠離河道，避免發生危險。

雨量 水庫 屏東縣 氣象局 淹水

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