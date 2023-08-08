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價值2.6億！世界最貴郵票「一分洋紅」首登亞洲國際郵展

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華郵政公司展示此次郵展發售票品與集郵商品。圖／中華郵政提供
中華郵政公司展示此次郵展發售票品與集郵商品。圖／中華郵政提供

中華郵政公司睽違8年將於8月11日至15日在台北世界貿易中心展覽一館A區舉辦「台北2023第39屆亞洲國際郵展」，以「方寸世界 任君遨郵Wandering in the Stamp World」為主軸，透過郵集競賽交流、珍郵欣賞及活動體驗三大面向推廣集郵文化，並展出世界上最珍貴郵票、價值2.6億元的「英屬蓋亞那一分洋紅」等珍貴郵品。

中華郵政公司表示，亞洲國際郵展將邀請來自26個亞洲集郵聯合會會員國家及地區共襄盛舉，展出國內、外各類珍貴郵集約1050框，並有89個來自各國的郵政及郵商設攤，展售多樣化特色郵品。另規劃沉浸式主題區、騎郵台灣互動體驗及多元舞台活動，並結合「社群濾鏡」應用AR科技互動等。

中華郵政公司指出，此次郵展將展出具有重大意涵珍貴郵品，4大亮點包括首次在亞洲展出世界上最珍貴郵票之一「英屬蓋亞那一分洋紅」，價值新臺幣2.6億元；「華郵第一古封」、「郵政商票實寄封」及「臺灣郵票實寄封」等經典華郵；精選珍郵，「倫敦版蟠龍、躍鯉、飛雁郵票」、「臨時中立」、「中華民國臨時中立」及「中華民國」加蓋票等；歷屆亞展榮獲大獎(GP CLUB)的21部展集選粹。

中華郵政公司表示，此次也將展示中華郵政公司為此次亞洲郵展發行的紀念郵摺及專冊、「SANRIO CHARACTERS郵麗嘉年華」系列產品、清郎世寧聚瑞圖黃金畫、大龍獻瑞金銀鑄錠系列商品等，民眾除了到郵展現場選購，也可至各地郵局或中華郵政集郵電子商城(https://stamp.post.gov.tw)訂購。

世界上最珍貴郵票、價值2.6億元的「英屬蓋亞那一分洋紅」。圖／中華郵政提供
世界上最珍貴郵票、價值2.6億元的「英屬蓋亞那一分洋紅」。圖／中華郵政提供

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