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林為洲質疑食藥署未落實 全齡加牛查場恐有違法失職

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨立委林為洲舉行「蔡政府欺瞞社會大眾，全齡加牛查場攏係演」記者會。記者邱德祥／攝影
國民黨立委林為洲舉行「蔡政府欺瞞社會大眾，全齡加牛查場攏係演」記者會。記者邱德祥／攝影

國民黨立委林為洲今天舉行「蔡政府欺瞞社會大眾，全齡加牛查場攏係演」記者會，林為洲指加牛查場是加拿大政府為台灣客製化的查場，根據「111年度的加牛查場報告」，去看的5家場分別是1家一般的化製場，而非SRMs化製場，以UTM牛為主的3家屠宰場、1家肥育場，而現今開放的為全齡的牛(即UTM+OTM)，只查非SRMs化製場及以UTM牛為主的屠宰場、肥育場，顯有畫錯重點，並詳述本次查場的具體缺失，函請行政院撤回「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」公告，且應加派消費者代表隨行重新查場，另函知監察院,籲請其調查本次查場的公務人員或行政機關之工作及設施是否有違法失職情事。

立委林為洲指出，進口牛肉管理並非針對prion偵測，主要在於該國家對於SRMs之管理，包含SRMs切除、廢棄、處理之過程是否合規定，而今30個月齡以上的加牛要進口來台灣，食藥署查場根本沒落實，因為並沒有去看 SRM化製場，加拿大政府安排的查場，雖官方皆宣稱具SRM化製，但實際到場，業者說自己不具SRM的化製場，請問為什麼查場人員不會要求換一家到具有SRMs資格的化製廠?還是加拿大政府官員說是就是?等到回台後，駐台北貿易辦事處告訴我們說不是,我們就這樣任由官方擺佈嗎?

加拿大 林為洲 食藥署

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