62歲的他靠「禱告+戒菸專線」 揮別40年菸齡

62歲的田先生出身南投縣信義鄉，長達39年擔任菸酒公賣局貨運司機，因為工作關係，更容易取得菸、酒，過去菸量驚人，每天至少2包菸，近年又因為菸價調漲，每日耗費近千元，但長期抽菸影響肺部功能，時常乾咳、喘，直到去年脊椎受傷，一度住加護病房，才下定決心要戒菸。他是虔誠基督徒，靠著禱告、讀聖經及做農事，以及戒菸專線諮詢協助，經過6個月努力，終於順利戒菸、戒酒。

田先生說，過去因為長途駕駛工作，需要靠菸、檳榔提神，有時長官、同事間會互相請菸，每天他至少抽2包菸，每日用在菸、酒、檳榔的費用就超過500元，近年更因為菸價調漲，每日就耗費近千元，甚至因長期吸菸而影響肺部功能，很常有乾咳、喘的現象；田的兒子因為他的影響也吸菸，但透過太太勸戒、信仰力量成功戒菸，兒子反過來鼓勵他戒菸，但他仍一直未戒。

直到2022年3月，田先生因跌倒傷及後腦與頸椎，一個咳嗽，就牽動全身骨骼肌肉，讓頸椎受傷的他痛苦不堪，在加護病房住了14天，加上住院期間不能吸菸，才開始思考應該為自己的健康著想，同時也發現自己身邊同年齡的親友，因長期使用菸、酒、檳榔，有不少人罹癌過世，使田先生反思，決定退休並接受兒子的建議，將菸、酒、檳榔全部戒除，好好調養身體。

不過戒菸過程困難重重，起初田先生接受戒菸門診服務時，對戒菸貼片過敏，加上口嚼錠副作用的關係，以至於無法順利戒菸。他表示，菸癮就像惡魔一樣常常誘惑他，尤其戒菸時，手部拿菸的習慣改變，讓他無所適從；若遇到旁邊有人吸菸，內心則感到痛苦，覺得對方故意引誘他破戒，再加上田先生對藥物反應不佳，後續醫院協助轉介他到戒菸專線，接受個人的戒菸諮詢服務。

「我退休後沒收入，正好趁沒有錢的時候，就沒有很多想法，把力量集中在戒菸。」田先生說，當覺得手上空空時，就藉由讀聖經、做農事，想吸菸時就禱告，轉移注意力，戒菸專線諮詢員打電話、給他鼓勵時，也對他有很大激勵、幫助，經過6個月順利戒菸、酒及檳榔。他說，戒菸過程一定要有人陪伴，就怕菸癮動作跑出來，除了讓自己忙一點以外排除吸菸感，也建議政府「漲香菸到500元、菸廠收一收最快」。

根據美國CDC研究，菸品與腫瘤、糖尿病、腎臟疾病、意外傷害、心血管系統、呼吸系統及消化系統疾病等7大類死因相關，也會增加罹患至少14種癌症風險，美國調查發現，戒菸時間愈長，死亡率愈接近不抽煙者。通常戒菸失敗主因，大多是民眾靠「意志力」，認為毋須外界幫助，遇到尼古丁戒斷現象時，容易放棄。

國健署副署長賈淑麗表示，我國成人吸菸率為13.1%，雖逐年有下降，但男性吸菸仍居多，她的父親菸齡60多年，罹患肺癌離世，小孫子每天像緝毒犬一樣聞阿公有沒有抽菸，而哥哥也是40年菸齡，現在戒菸2個多月。她說，希望在父親節這天，鼓勵吸菸父親戒菸，戒菸者需要陪伴，尤其家庭支持很重要。針對是否漲菸價、菸捐等，她回應，政府做財務結構調整都需要討論、評估與分析，都會收納民眾的心聲。

戒菸專線服務中心執行長、彰化基督教醫院副院長陳富滿表示，新冠疫情前每年進線量約10萬人次，疫情後降為8萬人次，但戒菸人數持續上升，代表仍有需求。目前專任諮詢員有6位，兼任13位（包括護理師、營養師、個案管理師、復健師）等，接受過專業的戒菸諮詢服務，戒菸專線成功率約40%，透過與民眾訂定計畫，定期電話關心，對民眾幫助很大。

陳富滿說，近年也特別關注職場戒菸，以及青少年、孕婦等無法使用戒菸藥品的族群，例如透過Line等管道，有需求者留言後，諮詢員將會即時回電、追蹤。國民健康署戒菸專線（0800-636363）提供多種語言服務，服務時間為每週一到週六早上9點至晚上9點，服務時間外民眾也可利用語音留言，由諮詢員回撥聯繫；除了免付費電話，民眾也可利用Line官方帳號（@tsh0800636363），由專業人員提供便利、隱密的諮詢服務，並依個人情況提供戒菸策略與方法，協助挺過戒菸過程。

戒菸資源：

◎免費戒菸諮詢專線：0800-63-63-63

◎全國近3,500家戒菸服務合約醫事機構（查詢電話：02-2351-0120）

◎洽地方政府衛生局（所）接受戒菸諮詢或服務，可免費索取戒菸教戰手冊

※ 提醒您：抽菸，有礙健康