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一堆人都做過！睡覺「1習慣」易罹糖尿病 醫籲臥室應保持黑暗涼爽

聯合新聞網／ 綜合報導
研究顯示，睡覺時開燈，會增加罹患糖尿病的風險。 示意圖／ingimage
研究顯示，睡覺時開燈，會增加罹患糖尿病的風險。 示意圖／ingimage

糖尿病是國人常見的慢性疾病之一，常聽人說糖尿病跟飲食有關，但你知道也跟睡眠習慣有關嗎？內湖恆新復健科院長王思恒醫師表示，開燈睡覺會傷害代謝健康，且睡眠問題與糖尿病間存在緊密關聯，建議民眾入睡時應確保臥室環境黑暗涼爽，以保護代謝健康。

王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」發文表示，美國有一項研究，邀20位年輕人輪流在漆黑及明亮的臥室中睡覺。其中，明亮臥室的照明度約為4顆60瓦鎢絲吸頂燈，光線沒有學校教室那麼亮，但比樓梯間還亮一些。

研究發現，在臥室開燈睡覺的受試者，隔天服用葡萄糖後血糖數值偏高，「這代表他們產生了胰島素阻抗」。同時，明亮環境還會導致受試者的深層睡眠縮短、熟睡時心跳升高。因此學者推測，夜間光線造成交感神經活性升高（興奮、緊張狀態），改變了睡眠結構，進而影響身體代謝葡萄糖的能力。

王思恒指出，許多研究顯示，睡眠問題與糖尿病間存在著緊密關聯。他提醒民眾，想要改善睡眠品質，可以從打造黑暗涼爽的臥室環境下手，不只能提振白天精神，更能保護代謝健康。

除了糖尿病，先前也有專家指出光線會影響人的「生理時鐘」，原因是人體內生性的節律周期原來平均約24.5小時，而光線能將之調控在24小時。因此睡覺期間，應盡量讓環境空間保持黑暗。

另外美國也有研究顯示，女性開燈或電視睡覺，可能導致體重增加。在針對4萬4000名美國女性進行5年的追蹤調查後發現，開電視或房間燈睡覺的女性，在研究期間增胖5公斤的可能性增加17%，原因不外乎燈光會抑制褪黑激素分泌，進而打亂生理時鐘及飲食習慣。

糖尿病

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