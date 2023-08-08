本周三颱共存？ 彭啟明：三颱不稀奇

氣象局指出，今天上午第7號颱風蘭恩生成，由於太平洋仍有第6號颱風卡努，目前為雙颱共存。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，8月1日在「東太平洋」生成的「Dora」（朵拉），周六前後將跨過換日線，會被「西北太平洋」收編為第8號颱風。

本周可能三颱共存？天氣風險公司總經理彭啟明上午在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，太平洋很大，空間很夠，颱風季最密集期各種系統都會發展，看到這圖大家會習慣說三颱共舞，不過靠得近的會跳探戈，這個距離不是人與人的距離，而是一千公里左右。

彭啟明指出，距離遠的會獨自搖擺，三颱不稀奇，他記得2015年9月初曾經有四颱案例，甚至時間如果配合得好，一個剛生成，一個快消散，要拚五颱也不是說沒機會。

吳德榮表示，「Dora」12日前後將跨過換日線(東經180度)；作業上雖會被「西北太平洋」收編為第8號，但說她是新生成的是個錯誤的說法。最新美國颶風中心資料顯示，這個颱風跨線不久，逐漸減弱消散。