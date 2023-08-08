空中鳥瞰墾丁山海之美夢成真 安捷航空「空中觀光」9月首航

屏東恆春機場航班停飛近9年，縣府爭取國際包機活化外，繼連續2年串連皆豪輕航機飛行場和恆春機場，開啟超輕航機同乘體驗，再和安捷航空合作推展墾丁「空中觀光」，透過專業申請，安捷引進的新型9人座飛機定9月8至10日首航；縣府交旅處長黃國維說，從空中鳥瞰墾丁山海之美，享受遨遊天際的飛行體驗，絕對是旅遊大亮點，成為常態性飛行是目標。

恆春機場2004年風光開航，因載客率逐年下滑，立榮航空2014年9月飛完最後一班後停飛，2019年5月宣布退場；縣府爭取國際包機活化等活化作為，一度安排菲律賓民航機國際包機成功試飛，卻碰上疫情，機場一直維持最低的人事運作和維護開銷，目前僅供中科院研發無人機起降和安捷飛行學校飛行訓練起降場地，存廢爭議仍未歇。

黃國維說，將恆春半島山海風景立體化，從空中鳥瞰南台灣美景的「空中觀光」，也是活化恆春機場的作為，連續2年舉辦空中嘉年華系列活動，串連高樹鄉皆豪輕航機飛行場和百里外的恆春機場，開啟同乘體驗首部曲，但僅能1人搭乘，這次和去年成立商務航空部門的安捷航空合作，安捷安排新型9人座飛機定9月首航。

「跨出『空中觀光』這一步不容易！」他說，安捷航空有意願，但屏東縣公告禁航空域有多處，包括墾丁國家公園，透過專案飛行向民航局、軍方和墾管處等單位申請，終於水到渠成；「空中觀光」在國外常見，屏東縣這次跨出一大步，盼吸引更多航空公司加入並成為常態性飛行，為觀光帶狀旅遊帶來更多元，更大的經濟效益。