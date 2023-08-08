影／美商公司關廠留農地廢棄物？陳椒華呼籲農業部介入處理

美商台灣科慕公司(原為杜邦觀音廠)日前關廠、即將撤離台灣，該公司預計大量解雇兩百多名員工，而目前科慕工會正在進行罷工，要求美國的資方必須盡力協商。

立法委員陳椒華今天舉行記者會表示，科慕公司作為一個跨國企業的大型公司，如今以突襲停工的方式宣布關廠，罔顧本國勞工權之外，更接獲有來自杜邦公司(科慕)的廢棄物一鈦鐵礦氯化爐碴堆置及掩埋在桃園楊一處農地。陳情人受害地主代表陳小姐說明，該農地於2015年違法填埋鈦鐵礦氯化爐碴，違反土地使用的情形，已多次向科慕公司與環保單位反應及檢舉，不但得不到廢棄物產源的科慕公司積極處理的回應，且一再推稱人工粒料產品卸責欺騙，更看到地方中央的環保單位消極地面對本案，怠惰不處理農地上的廢棄物。陳椒華呼籲首任農業部長陳吉仲正視，強調這只是農地掩埋問題的冰山一角，希望農業部發揮升格的作用，好好處理這個指標案例。 時代力量立委陳椒華召開「科慕（原杜邦觀音廠）關廠別落跑！先清除五鬼搬運至農地的廢棄物！」記者會，受害地主陳小姐（左）也出席。記者邱德祥／攝影