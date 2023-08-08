氣象粉專：卡努、蘭恩各走各的 沒有雙颱效應

第7號颱風蘭恩上午形成，和長命的第6號颱風卡努共存，氣象臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，2個颱風有各自的導引氣流，距離也在1500公里以上各走各的，沒有藤原（雙颱）效應，對台灣也無影響。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，蘭恩預計下周一(14日）抵達日本附近，但路徑上還有修正空間，下周前往日本的朋友要密切注意。

至於「卡努」今天開始慢速北上，周三通過日本九州以西、周四貫穿南韓西岸、周五抵達北韓、周六抵達中國東北，還有西修空間。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，２個颱風有各自的導引氣流，距離也在1500公里以上，各走各的，沒有藤原（雙颱）效應，對台灣也無影響。