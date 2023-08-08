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到貨量大幅增 購買意願趨緩 各菜種跌多漲少

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
供應大台北地區蔬果的台北農產運銷公司今天蔬果到貨量增多，市況因休市後承銷人普遍存貨少，預期購買需求增加，但受量增較多影響，承銷人購買意願趨緩，買氣尚可，交易市況平順，各菜種行情價格跌多漲少。圖／北農總經理吳芳銘臉書
供應大台北地區蔬果的台北農產運銷公司今天蔬果到貨量增多，市況因休市後承銷人普遍存貨少，預期購買需求增加，但受量增較多影響，承銷人購買意願趨緩，買氣尚可，交易市況平順，各菜種行情價格跌多漲少。圖／北農總經理吳芳銘臉書

颱風過後中南部連續大雨，不僅中部山區土石流部分道路受阻，平地葉菜也略有損傷；根據台北農產運銷公司統計，休市後的交易日，今日交易量1350公噸、蔬菜每公斤平均批發價48.1元，比上一個交易日(6日)50.2元略減，但仍批發價格因天災仍維持高點。

農業部陳吉仲今前往南投仁愛鄉、埔里等地勘災，當地部分節瓜、番茄、苦瓜、高麗菜，以及埔里大坪頂正在採收中的百香果受損；農業部農糧署表示，雨後放晴出太陽傷害最大，若溫室栽種品項至少要三個月才能復耕、而露天栽培的作物，要一個月才會重新正常生產。

根據北農分析，台北市蔬菜到貨量約1350噸，今日進貨量較休市前大幅增加，量增菜種有高麗菜、小白菜、大白菜、青江菜、蕹菜、地瓜葉、胡瓜、小黃瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、番茄、敏豆、甜椒、青花苔、玉米、蘿蔔、青蔥等，量減菜種有A菜、紅蘿蔔、竹筍等，其餘各菜種均略有增減。到貨量較休市前大幅增加，市況因休市後承銷人普遍存貨少，預期購買需求增加，但受量增較多影響，承銷人購買意願趨緩，買氣尚可，交易市況平順，各菜種行情價格跌多漲少。

農業部農糧署副署長姚志旺表示，今日陪同勘災，南投仁愛鄉這帶的作物，包括高山高麗菜、青椒、苦瓜、是高冷蔬菜區，埔里大坪頂則是正在採收中的百香果區；而主要菜區包括桃園、雲林，這次颱風風雨影響沒有這麼大，供應還算順利充足，但雨後仍有部分品質損壞。

姚志旺表示，南投山區雨停，這幾日道路搶通，受阻的農產品即可運送下山；若仍來不及收獲運送，也可申請天然災害救助幫忙；他評估，南投仁愛一帶，部分設施栽培的番茄等作物，若要重新進入復耕，需重新搭建設施，至少要三個月以上；至於部分露天栽種的作物如青椒，大約一個月以後復耕。

他說，大坪頂的百香果正值採收期，大雨後有一定損害，能採收的盡量趁著天氣放晴的空檔採收，水退後還有病蟲害防治問題，也會請農改場的作物專家協助。

南投 農業部 農糧署 陳吉仲 颱風

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