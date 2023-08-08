潮州鐵道園區再添亮點 12日起百年木造車廂風華再現
全台唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」今年正式開幕，台鐵指出，除展示全台獨一無二的大物車，8月12日起開展，再加入展示具歷史意義的百年木造車廂TPK2053號車廂，注入新亮點。
台鐵表示，TPK2053號屬於小型三等客車，是台北鐵道工場1921年所製造的ホハ2070型之2076號，戰後改為TP2076號，後又於1965年改造為TPK2053號，本車外觀為單層圓頂設計，外部可見三個一組的車窗五組，屬無端面車門的鏤空式上下車台設計，車長16544mm，皮重22.1t。
台鐵說明，因曾當作鋼樑廠宿營車使用而免於遭到拆毀，在陳前局長德沛任內的鐵道車輛保存行動中，被送入高雄機廠修復，於1999年整修完成並復籍，為台鐵西線木造客車發展的重要歷史見證，去年1月陸運至潮州基地，現已修復完成，並將於潮州鐵道園區風華再現。
台鐵表示，潮州鐵道園區透過鐵道車輛展現鐵路發展軌跡，園區展示14輛具歷史氣息文物車輛，及全台唯一大物車作為園區意象，現又有百年TPK2053號車廂完成修復並加入展示行列，透過揭開木造車廂神秘的面紗，可一睹不同現在電氣化列車車廂風采。
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