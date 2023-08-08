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嘉義大林慈濟醫院推健走 醫護平均每天7213步刷新紀錄

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義大林慈濟醫院推健走，醫護平均每天7213步刷新紀錄。記者黃于凡／翻攝
嘉義大林慈濟醫院推健走，醫護平均每天7213步刷新紀錄。記者黃于凡／翻攝

醫護人員常忙於診間、缺乏運動嘉義縣大林慈濟醫院為提高醫護人員運動量，舉辦自主健走比賽，今年371人報名有266人達標，每人平均走7213步數，運動量刷新紀錄；另，今起組團參加醫學中心付費運動課程，可免費測量身體組成分析，若參加4堂還可抽1500元禮券。

大林慈濟福委會主委暨職安室主任李佳松說，以Google Fit計數心肺強化分數、每日平均步數，隨時觀測運動狀態，每天走路達4千步就可參加抽獎；另，增第2階段延續活動，組團參加醫學中心付費運動課程，可免費享用千元測量身體組成分析，若參加4堂還可抽1500元禮券。

主任祕書劉鎮榮說，沒有健康的醫護，就沒有健康的病人，運動是身體健康的重要元素之一，走路不需要特別的設備、地點，隨時隨地都能開始運動，鼓勵醫護人員多走樓梯，不只能有益健康，也善盡地球公民責任，為地球節能減碳盡力。

嘉義大林慈濟醫院推健走，醫護平均每天7213步刷新紀錄。記者黃于凡／翻攝
嘉義大林慈濟醫院推健走，醫護平均每天7213步刷新紀錄。記者黃于凡／翻攝

運動 醫護人員 醫學 嘉義

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