嘉義大林慈濟醫院推健走 醫護平均每天7213步刷新紀錄

醫護人員常忙於診間、缺乏運動，嘉義縣大林慈濟醫院為提高醫護人員運動量，舉辦自主健走比賽，今年371人報名有266人達標，每人平均走7213步數，運動量刷新紀錄；另，今起組團參加醫學中心付費運動課程，可免費測量身體組成分析，若參加4堂還可抽1500元禮券。

大林慈濟福委會主委暨職安室主任李佳松說，以Google Fit計數心肺強化分數、每日平均步數，隨時觀測運動狀態，每天走路達4千步就可參加抽獎；另，增第2階段延續活動，組團參加醫學中心付費運動課程，可免費享用千元測量身體組成分析，若參加4堂還可抽1500元禮券。