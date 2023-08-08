今立秋！彭啟明：一大雨一炎熱南北天氣真的兩樣情

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，今天是立秋，但南北天氣真的兩樣情。南部西南風配合上海陸風環流對峙產生的對流降雨，北部則是穩定西南風過山的顯著下沉增溫，非常炎熱。

彭啟明指出，西南風環境的時候，就容易發展這樣特性，不過還是要看方向及水氣多寡。

彭啟明也說，一早南部沿海還是有雨勢，這是西南風和海陸風環流發展起來的對流性降雨，這幾天的天氣都很類似。西南風水氣增加，預警局部大雨。

彭啟明指出，卡努颱風在琉球群島北部徘徊。西南風環境於今天仍然持續，帶來水氣增多趨勢。嘉義以南持續陣雨或雷雨。雲林以北、東半部大氣不穩，午後熱對流雷雨增多，特別留意山區。大台北、東半部較高，預警36-38度高溫。

至於9日-11日卡努颱風逐漸北上，西南風帶水氣增多，大氣不穩。主要降雨在中南部，北部和東半部雷雨增多。周末(12-13日)太平洋高壓增強，天氣轉穩定，中南部降雨減少，但注意午後山區雷雨。9日-11日溫度降至30-33度，但周末要留意局部高溫現象。

彭啟明指出，第7號颱風蘭恩可能於今日形成，趨向日本。計畫前往日本的朋友要留意颱風動態，但台灣短期內颱風風險較低。