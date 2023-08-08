曾文水庫集水區持續降雨 期待蓄水破六成一舉解除旱象
卡努颱風帶來豐沛西南氣流已連續4天仍未完全消退，今天凌晨曾文水庫集水區持續降雨，雖然天亮後雨勢暫停，上午7點庫蓄水率已逼近5成5。因氣象局預測勢上游嘉義地區持續大雨、南部水資源局希望能夠把握這波最後機會，儲水一舉突破6成。
台南「減壓供水」大半年黃燈昨天終於轉為「水情提醒」綠燈。曾文水庫如果能夠一鼓作氣讓儲水突破3億立方公尺，今年旱象就有機會完全解除。
南水局統計顯示今天上午7點，曾文水庫累積雨量12.9毫米，水位216.20公尺，有效蓄水量2億7437萬立方公尺、有效蓄水量54.13%，與聯通的烏山頭水庫5539萬立方公尺兩水庫合計3億2976萬立方公尺，有效蓄水率56.27%，已高於預期。
今年春雨沒來、梅雨晚又象，颱風雨量都沒下在集水區，曾文水庫今年只能靠著偶爾的午後雷陣雨撐場，蓄水率一直低迷不振。
杜蘇芮颱風經過時雨量不足，大家都沒想到距離台灣更遠的卡努颱風，卻能帶來充沛雨量，而且近半雨量下在曾文水庫集水區，一舉衝高台灣第一大水庫曾文水庫儲水量，解救今年台南限水危機。
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