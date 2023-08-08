健康你我他／帶冷敷墊健走 不忘補充水分

今年初從職場退休，當時春暖花開氣候宜人，於是養成每日戶外健走習慣，暢意舒適的活動，我非常喜愛。

然而，時序進入夏季後，有了許多變化，晨間出門時間隨著日出提早，否則陽光刺眼，加上高溫季節，常在上坡路段行走時，容易氣喘疲累，渾身汗濕黏膩，身體在酷夏中，似乎產生扛不起的抗議聲。

有一次快走運動後，開始食欲不振、乾嘔、暈眩、頭痛、全身倦怠感，還以為COVID-19確診，快篩陰性又沒發燒，百思不得其解，不舒服了幾天才恢復元氣。求助中醫解惑，原來是輕微中暑現象，所以，該是我尋思值此酷熱溽暑，必須在健走與熱傷害達成平衡的方式去從事了。

慢慢的我悟出解方，很幸運我發現綠蔭較多的路線，還有日常鄉野行走中有個古稱「風爐缺」的地點，因為地形是丘陵屏障的缺口，站在此地形上可享受徐徐涼風，即使在悶熱無風時，也能稍感流動氣流，這裡可做為中繼休息處緩和喘息。

健走時，我都會帶著一個冰凍過的冷敷墊，適時隔著毛巾冷敷皮膚，達到舒適涼爽目的，還有喝水補充身體因炎熱運動流失的水分，休息幾分鐘後，我又能繼續路途，就可以完成一日健走萬步的目標。

避暑是現代人的重要課題，多從細微處觀察體驗，一定能找尋出屬於自己身心安適的方式自處。