全台675萬名成人罹代謝症候群 不好好控制 罹癌、失智風險高

國人飲食多高油、高糖，腰圍不斷上升，恐引爆代謝症候群。依據衛福部106至109年國民營養健康狀況變遷調查顯示，台灣19歲以上成人代謝症候群盛行率34.6%，75歲以上長者高達58.8%，估計全台20歲以上代謝症候群者達675萬人。

代謝症候群與心臟、腦血管、癌症等疾病相關。千禧之愛健康基金會董事長許惠恒強調，民眾在家可透過皮尺及血壓計，量測腰圍及血壓，為自己及家人的健康把關。

國健署110年成人預防保健服務資料顯示，40歲至64歲接受服務的民眾中，高達38.6萬人腰圍過粗，其中3成的人在血壓、血脂或血糖檢測中，有兩種數值偏高，達到罹患代謝症候群標準，也顯示腹部肥胖者有較高罹患代謝症候群的風險。

許惠恒說，代謝症候群共有5項危險因子，包含血壓高、血糖高、血脂高的三高問題，以及腰圍過粗、好的膽固醇不足的兩項危害，當5項中符合3項則為代謝症候群。研究顯示，代謝症候群者未來罹患糖尿病機率為正常人的6倍、高血壓為4倍、高血脂症為3倍、心臟病及腦中風為2倍。

彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科主治醫師杜思德表示，研究指出，代謝症候群患者罹患肝癌風險會提高2.8倍，大腸直腸癌為2.3倍，子宮內膜癌約2至4倍，甚至會使神經退化、認知能力下降，衍生肌少肥胖症、睡眠呼吸中止症，均會提高失智症風險。臨床研究顯示，肌少肥胖症個案的失智症患病率高達59.4%

許惠恒指出，民眾應定期量測代謝症候群5大指標，包括自我測量腰圍、血壓、血糖，如男性腰圍不超過90公分、女性不超過80公分。血壓測量遵循「722」原則，連續7天量測，早上起床後、晚上睡覺前各測量1次，一天共2次，每次量血壓均測量2次取平均值。

藝人王中平與女兒韓菲共同擔任健康大使，力邀全民一起定期測量代謝症候群關鍵5指標，做個健康鐵人。