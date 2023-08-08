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人力少逾萬 專家籲擴大護理生源

聯合報／ 記者沈能元鄒尚謙趙宥寧／台北報導
醫護人力短缺問題惡化，明年護理人力恐將短缺一點五萬至二點四萬人，專家學者於公聽會呼籲政府應研議增加獎學金、合理薪資，不讓護理生源斷炊。本報資料照片
醫護人力短缺問題惡化，明年護理人力恐將短缺一點五萬至二點四萬人，專家學者於公聽會呼籲政府應研議增加獎學金、合理薪資，不讓護理生源斷炊。本報資料照片

疫後護理人力大量流失，衛福部預估二○二四年護理人力短缺一點五萬至二點四萬人，專家學者於昨日舉辦的公聽會中呼籲政府應研議增加獎學金、補助實習費，並提供合理薪資，擴大護理科系招生人數，不讓護理生源斷炊。

立委昨舉辦「提升護理生源的質與量以解決護理人力缺口」公聽會，長庚醫療財團法人行政中心副總執行長廖美南表示，新冠肺炎疫情是壓垮護理師最後一根稻草，且護理師長期暴露在身心過勞、壓力，以及薪資與工作負荷不成比例的環境下，紛紛求去；更因人力短缺，醫院為維持運作，只能關閉病床，影響病患就醫權益。

醫院評鑑暨醫療品質策進會統計，二○二二年第一季，醫學中心急診停留超過四十八小時的比率，平均為百分之一點九，但今年同期增加至百分之三點一，護理人力短缺已影響病人照護需求。

由於二○一九年護理流失人力已超過新進人力，中國醫藥大學護理系系主任馬維芬認為，護理人力短缺，「臨床要留人，給錢是關鍵」。政府應全面提高護理人員薪資，計算真正工時，健保應獨立給予護理費用；另多開放學校個別申請名額，讓想加入護理科系的人都有機會就讀。

台中科技大學護理系教授陳夏蓮指出，護理學生四年求學期間，除繳交學雜費外，尚需額外繳交給實習單位七千多至三萬多元不等實習費，建議教育部補助實習費，並提供護理就學就業獎學金。

因應高齡化、疾病複雜度增加，立委陳靜敏希望擴大護理專科招生人數擴大，教育部應增加獎學金、補貼實習費補助，而衛福部應提供護理人員缺額獎金、給予合理薪資，希望兩部會於一個月內回覆訴求。教育部表示，護理系科學生至實習單位所需支出材料費、保險費等實習費用，學校可用高教深耕計畫主冊經費支應「學生獎助學金」，提升學習動機與成效。

實習 薪資 教育部

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