醫藥品平行審查 藥政創舉

藥政創舉，「醫藥品許可、健保給付」申請案，將採平行審查制。衛福部昨（7）日宣布，明年元月起將同步「醫藥品許可、健保給付」兩大申請案審查機制，即從「二階段審查」改採「平行審查」，對醫藥品上市銷售與達經濟規模的時程，將有重大且正面影響。

衛福部估計，兩案推動平行審查後，預計可縮短一半以上的審查時程，暫以12個月審查期為目標。

業界認為，在政策加持下，將加速台灣生醫產業達到經濟規模，生醫產值將提前攻上兆元。

亞太經濟合作（APEC）第13屆衛生與經濟高階會議，在2023年8月3日至6日於美國西雅圖舉行。我衛福部應邀出席，由部長薛瑞元率團出訪，對於會中「亞太健康聯盟」提出的兩項建議，衛福部也給予正面回應。

據悉，亞太健康聯盟由衛生、生命科學相關協會及國際藥廠等共16個單位組成，長期致力於協調相關產業並支持APEC衛生及生命科學相關論壇。會中，該聯盟對我提兩大建言，首先期待台灣能增加對健康照護的投資，以利新藥、新科技引進及藥物適應症的擴增。第二，面對日益增加的老化人口帶來的健康照護挑戰，未來期待能更深化在預防接種、健康老化及供應鏈韌性等議題的合作。

對此，衛福部部長薛瑞元給予三大回應。衛福部擬將藥證審查、健保給付同步「平行審查」，預期將加快新藥給付至少一到兩年時程，為我國藥政創舉，將大幅提前創新醫藥品上市時間與加速達到經濟規模的時程；此外，癌症照護將建立癌藥基金制。

對於平行審查機制部分，衛福部指出，針對食藥署認定為優先審查藥品，為加速作業，將改採「平行審查」，即廠商送食藥署查驗登記時，同時也送健保署建議收載給付，讓民眾儘快使用到新藥。平行審查時間預計可縮短一半以上，以12個月為目標。

衛福部說，該部所研擬的「平行送審」機制，規劃「2024年1月1日起施行」，將於實施前辦理業界溝通會議。