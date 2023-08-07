北醫杏青康輔力挺學長校友徐超斌 風雨中達仁鄉義診

風雨故人來！卡努颱風襲台期間，台東的南迴地區交通受阻、部分山區土石流，但北醫杏青康輔社會醫療服務團所組成「金峰達仁太麻里社會服務隊」於8月5日上午於達仁鄉森永社區服務中心義診，家醫、牙醫等執業醫師，加上多名物理治療師，以及41名社團學生，讓偏鄉民眾感動不已。

盡管風雨不斷，台北醫學大學師生仍不減服務熱情，透過巡迴義診，力挺校友徐超斌醫師甫設立的南迴診所。義診活動自８月２日至１２日，實施義診、家訪、長者日間關懷的村落，範圍包含台東縣金峰鄉（歷坵村、正興村）、達仁鄉（安朔村、森永村）、太麻里鄉（金崙村、多良村）。

南迴診所位於台東縣大武鄉大武村，由醫療財團法人南迴基金會所設立，今年6月28日正式營運，以行動醫療為核心精神，提供定點門診、居家醫療等兩大服務。診所院長徐超斌表示，為了鄉親健康，南迴基金會積極推動「行動醫療計畫」，陸續設置居家護理所、南迴診所，以「病人不動、醫護人員移動」的行動醫療模式，解決偏鄉醫療最大的交通難題。

曾在學生時期參加北醫杏青康輔社會醫療服務團的徐超斌，與老戰友合體，帶領著學弟妹一起為鄉親提供看診服務，在達仁鄉森永社區服務中心義診，由黃閔哲藥師指導、倪吉宗大隊長(護理系二年級學生)領隊，包含家醫、牙醫等執業醫師，以及新莊中央扶輪社所邀請的多位物理治療師，加上41名社團學生。

由於當地雨勢不斷，擔心居民無法前來看病，社團學生組成車隊，繞著村莊挨家挨戶拜訪，宣導義診活動，並接送居民前往義診場地。

除治療外，錢俊成等物理治療師、鄭翔宇、郭耀東、黃明裕等三名牙醫，以及劉興華、徐少柏等藥師協助學員宣導衛教，藉由深入淺出的專業說明，灌輸地方居民正確的健康意識。