蘭恩最快明天成颱！周四西半部掀雨勢 一圖看熱區3變化

未來一周，西南風持續主宰，明天起，中南部依舊有短暫陣雨或雷雨，南部山區有豪雨等級降雨，北部降雨機率也提高，周四起各地天氣更不穩，西半部雨勢大，可能有雷雨；直到周六起，各地降雨漸緩。至於颱風動態，最快明白天第7號颱風「蘭恩」生成，四級颶風「朵拉」目前五日後才進入西太平洋，才有機會成第8號颱風，兩者對台皆無影響。

中央氣象局預報員曾昭誠指出，受西南風影響，周二至周三，中南部持續有短暫陣雨或雷雨；南部山區可能有豪雨等級降雨；北部明天降雨機率也提升，有局部短暫陣雨或雷雨，東半部則以午後雷陣雨為主。

周四至周五，西南風持續主宰，各地天氣更不穩定，整個西半部有短暫陣雨或雷雨，且雨勢稍大；東半部則以多雲到晴、午後雷陣雨為主。

周六起至下周一，台灣各地降雨趨緩，僅中南部有零星短暫陣雨；北部、東半部轉多雲到晴、午後雷陣雨為主。

受西南風沉降影響，各地高溫酷熱，據中央氣象局觀測，今日花蓮縣瑞穗鄉測得40.2度最高溫，宜蘭縣大同鄉測得38.5度次之，台東縣長濱鄉、花蓮縣光復鄉、花蓮縣卓溪鄉也測得37.7度。

曾昭誠說，明天起，極端高溫趨緩，未來一周，各地普遍高溫32度至35度。

颱風方面，他指出，目前位在台北東方2800公里海面的熱帶性低氣壓，最快明天白天生成為第7號颱風「蘭恩」，推估成颱後直接朝北，往日本移動，對台不會造成影響。

另外，目前位在東太平洋的四級颶風（相當於強烈颱風等級）「朵拉」，距離台灣約1萬公里，5天後才會進入西太平洋，屆時才有機會成第8號颱風，對台亦無影響。