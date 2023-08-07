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蔣萬安快來看 中醫師提醒：閃到腰後切忌「這麼做」

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
楊宗翰表示，閃到腰前1至3天的急性期可用「護腰」保護，但最天然的護腰仍是「肌肉」，因此肌肉訓練才是預防的最佳方式。記者林麗玉／攝影
楊宗翰表示，閃到腰前1至3天的急性期可用「護腰」保護，但最天然的護腰仍是「肌肉」，因此肌肉訓練才是預防的最佳方式。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安因為抱小孩導致閃到腰，今天出席活動時表示，因為二寶、三寶愈來愈重，導致抱孩子的時候一不小心就導致腰部受傷。中醫師楊宗翰表示，腰會閃到多因為「久坐」導致骨盆肌肉緊繃，但肚子無力前後肌肉失衡，一旦施力角度不對，就會導致肌肉急性拉傷；不過，切記閃到腰的前1至3天，「不宜進行推拿、按摩」，否則肌肉發炎情形恐更加嚴重。

日常生活姿勢若不正確，容易導致肌肉拉傷，若為腰部損傷則是俗稱的「閃到腰」，但閃到腰並非老人家的專利。楊宗翰表示，腰閃到主要是「骨盆周遭肌肉的急性傷害」，近期才有2位病患前來就診，分別因為打噴嚏、彎腰拿東西導致，都是30歲左右的青壯年族群。

「2位患者閃到腰的共通點為『久坐』。」楊宗翰說，患者因為工作長期坐在辦公桌前「固定姿勢不動」，導致骨盆周遭肌肉緊繃，尤其當後側肌肉過緊，但前方的腹部肌肉無力，導致「身體前後肌肉張力失衡」，只要施力角度不對，輕微的刺激就會導致肌肉急性拉傷，也就是所謂的閃到腰，而腰椎盤突出也容易導致肌肉緊繃。

楊宗翰說，民眾閃到腰時「不建議揉」，由於急性拉傷時，肌肉處於痙攣狀態，正在發炎、紅腫、熱痛，若施加外力會讓症狀更加嚴重，因此不宜去推拿、按摩等。

楊宗翰建議，閃到腰後需要多休息，睡覺時以「側臥」方式，患部朝上避免壓到受傷的肌肉再次刺激；若工作關係無法休息，則建議坐的時候加上腰墊支撐腰部，搬東西則注意姿勢，避免彎腰搬重物，可善用下肢的肌力，採取蹲下取物的姿勢進行搬運。

「若每一兩個月就閃到腰一次要特別注意。」楊宗翰說，若腰部肌肉頻繁拉傷，得注意是否為「身體結構歪掉」，可能骨盆、腰椎歪斜，讓肌肉活動不正常，長期下來都處於發炎、緊繃狀態，在急性期過後應積極就醫，針對結構性問題進行調整。

楊宗翰表示，中醫在處置治療閃到腰時，會先分辨患者是「急性拉傷」還是「慢性痠痛」。急性拉傷的前1至3天，不會針對疼痛點施加強烈刺激，會優先透過電療、針灸鬆解患部周邊的肌肉，讓肌肉不會持續拉緊造成疼痛；若為肌肉組織沾黏導致的「慢性痠痛」，則透過針刀、針撥方式緩解肌肉組織的壓力。

「老人家要注意保暖，」楊宗翰建議，肌肉會隨著溫度熱漲冷縮，吹冷風一定會喪肌肉收縮，長輩出汗後避免立刻進入冷氣房，或直接吹冷風；而勞動密集的藍領工人，流汗後則要注意補充水分、電解質，可降低肌肉痙攣、抽筋的風險。

閃到腰前1至3天的急性期可用「護腰」保護，但最天然的護腰仍是「肌肉」，因此肌肉訓練才是預防的最佳方式。楊宗翰表示，久坐的上班族通常背部肌肉緊繃，可以訓練腹部肌肉，抬腿、空中腳踏車都可以在家自我訓練，讓前後的肌肉恢復平衡；同時，每坐30至40分鐘就起身動一動，即使只是晃一晃腰幾秒鐘，達到動作多樣性，就可避免肌肉沾黏。

蔣萬安在卡努颱風來襲時，腰已經相當不舒服，蔣萬安是忍痛主持防颱會議，媒體也捕捉到蔣萬安當時要坐下時，還要扶一下椅背才坐得下去。記者林麗玉／攝影
蔣萬安在卡努颱風來襲時，腰已經相當不舒服，蔣萬安是忍痛主持防颱會議，媒體也捕捉到蔣萬安當時要坐下時，還要扶一下椅背才坐得下去。記者林麗玉／攝影

中醫 閃到腰 蔣萬安

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