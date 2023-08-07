這3縣市明天繼續熱 高溫逾36度

東半部縣市明天持續高溫，氣象局17:30分發布宜花東3縣市明日高溫資訊，其中花蓮為高溫紅色燈號，恐達38度，呼籲民眾注意。

氣象局指出，天氣高溫炎熱，明(8)日白天花蓮縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。宜蘭縣為黃色燈號，也恐36度，呼籲民眾注意。