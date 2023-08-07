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這3縣市明天繼續熱 高溫逾36度

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
宜花東3縣市明日持續高溫，氣象局呼籲民眾注意。聯合報系資料照片
宜花東3縣市明日持續高溫，氣象局呼籲民眾注意。聯合報系資料照片

東半部縣市明天持續高溫氣象局17:30分發布宜花東3縣市明日高溫資訊，其中花蓮為高溫紅色燈號，恐達38度，呼籲民眾注意。

氣象局指出，天氣高溫炎熱，明(8)日白天花蓮縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。宜蘭縣為黃色燈號，也恐36度，呼籲民眾注意。

氣象局呼籲民眾避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

氣象局指出，天氣高溫炎熱，明(8)日白天花蓮縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。擷取自氣象局網站
氣象局指出，天氣高溫炎熱，明(8)日白天花蓮縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。擷取自氣象局網站

高溫 氣象局 花蓮

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