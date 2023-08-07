名醫陳志金提出「領藥十不」 十大忌諱你犯幾項？

許多醫院領藥櫃台前總是大排長龍，人多就容易引起紛爭，「Icu醫生陳志金」在臉書貼出「領藥十不」，強調「在醫院領藥不同於買東西、先排先買」，藥師是「一批一批」調劑，把藥包好，再整批送到前台，民眾務必「過號才排隊」，如果沒過號，即使排到櫃台，藥還沒被包好的，而藥師也不可能臨時幫忙處理。

此外，有些民眾一看到自己號碼秀在螢幕上，就認為「藥師正在叫自己」，因此，衝到隊伍前面，硬是要插隊，不願意從後面排起，這就容易造成爭執。

另外，在領藥隊伍上常會見到「阻礙交通」的民眾，在結完帳後，立即排進隊伍，但即使走到櫃台，仍無法領到藥，因為藥物還沒包好。此時，又不願意重新排隊，就繼續排在隊伍前面。

這幾個人不只讓隊伍「變長」，還影響到別人領藥，因為後面的人不斷地問：「你要領藥嗎？」，而答案總是「我還沒到，你先領。」，後面的人就「借過」，超車往前排。

為了讓領藥更為順暢，陳志金提出「領藥十不」：

1. 號碼沒到，不要排隊

藥師調劑是批次的，一批做好了，號碼跳出來，如果比你的「大」，再去排隊就可以！太早排隊，就是「佔著茅坑不拉屎」，影響人家領藥，因為即使排到你，你也無藥可領！

2. 不要沒繳費，就來領藥

各醫院都沒有先領藥，再付錢的服務喔～請先繳費，再領藥～

不要吵說「為什麼領藥窗口不能繳費？」，因為藥師只會數藥，不會數鈔票啦！

3. 不要催！

要趕火車、要趕公車、要趕飛機、…，有事要趕的人，不是只有你一個！還有人要趕回去餵小孩、趕回家煮飯、趕回家倒垃圾、還有要趕回家上廁所的！耐心等候吧～

4. 不要排錯隊

單雙號有分流，不要排錯窗口，再來吵，為什麼輪到你不能領？因為你的藥在另一「籃」！也不要插隊 ！藥師沒時間出來管理秩序和調解紛爭！

5.不要問藥師「我的號碼到了嗎？」

請看燈號再排隊！藥師的工作攸關用藥安全，沒辦法分心幫你查！

6.不要讓藥師分心

請讓藥師專心幫你核對身分、核對藥物，為了你的用藥安全，這個很重要！不要用健保卡「輕敲」桌面，這個聲音容易讓人抓狂～記得自己的名字和出生年月日～

7. 領藥不要講電話

因為藥師需要跟你核對身份，和教導用藥！請先把你的電話講完再排隊！

出示你的「健保卡」而不是你的「手機」～

8.不要忘記當面清點藥物

就跟你去銀行櫃檯領錢一樣，清點沒問題後再離開，這樣可以確保正確的藥物交付，也不會因為發生爭議，而必須花時間調閱監視器，證明彼此的清白。

9. 不要請藥師幫你加個藥

要加什麼藥，去跟醫師談，藥師依醫囑調劑藥物，不能幫你多加藥！

也不要一直問藥師，為什麼哪個藥沒有開？如果有疑慮，請去和醫師討論。

10. 不要對藥師大小聲

我知道你從在停車場等車位、等電梯、等看診、等繳費、到了藥師這個「最後一關」，已經等待到一個臨界點，但是，為了你的用藥安全，請不要對藥師大小聲！