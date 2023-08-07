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機捷A1、A3站市區預辦登機流程 省時省力 打卡還可抽桃機大禮

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
機場公司在機場捷運A1推出「預辦登機轉好運 全民集氣抽東京」活動，活動期間自8月7日起至9月5日。圖／機場公司提供
機場公司在機場捷運A1推出「預辦登機轉好運 全民集氣抽東京」活動，活動期間自8月7日起至9月5日。圖／機場公司提供

目前正是暑假旅運高峰，桃園機場公司針對機場捷運A1台北車站、A3新北產業園區站的市區預辦登機流程進行改造再升級，提供旅客簡單、便利的搭機體驗，為鼓勵旅客多加利用市區預辦登機服務，機場公司推出「預辦登機轉好運 全民集氣抽東京」活動，沒出國的民眾也別難過，只要到A1、A3站的專屬打卡拍照點，將照片上傳並標註三位好友也能抽好禮。

桃園機場公司表示，機場捷運A1、A3站市區預辦登機流程改造升級部分，利用機場公司企業識別色「橘、綠、藍、黃」，及桃園捷運公司代表色「紫」，透過高彩度且活潑的地貼大色塊，將市區預辦登機分做5大流程。分別是「自助報到」、「確認行李託運規範」、「自助行李託運」、「行李安檢確認」、「完成報到手續」，讓旅客透過活潑且明亮的指引完成報到託運作業，不用到機場航廈內的櫃台排隊報到掛行李，就可以更省時省力的展開出國旅程。

機場公司指出，配合A1、A3站預辦登機空間改造再升級，機場公司同步推出「預辦登機轉好運 全民集氣抽東京」活動，活動期間自8月7日起至9月5日，活動期間共計超過7,000份好禮，等待出國旅客一同試手氣。每日11：00至19：00只要在機場捷運A1站完成行李託運，現場出示託運收據即可參加「轉好運」摸彩活動，有機會獲得超商禮物卡、咖啡兌換券等好禮；每日9：00至16：00於A3站完成行李託運的旅客，也可直接獲得「桃機好運大禮包」，每日限量贈送，送完為止。

活動期間沒有出國的民眾也別難過，為活絡A1、A3站人氣，增加民眾對「市區預辦登機」的認識，機場公司於該兩站特設置了專屬打卡拍照點，民眾只要於活動期間內，完成打卡點裝置物合照，並將照片上傳至桃園機場官方臉書專頁的活動貼文下方，完成三位好友標註，就有機會抽到德國知名品牌登機箱及多項旅行必備好禮。

機場公司透露，活動期間結束後，結算預辦登機人數滿5,000人，機場公司加碼再抽雙人台北、東京來回機票，邀請全民一起集氣衝人氣，讓更多朋友知曉市區預辦登機服務，為下趟旅程帶來更便利的選擇！

暑假期間出國旅客較多，如果想省下排隊的時間，旅客可先於家中利用手機或網路完成報到，接著至A1、A3站託運行李，直接完成報到與託運手續，省時又省力。目前提供A1站預辦登機服務共6家航空公司，包括中華航空、華信航空、長榮航空、立榮航空、國泰航空、星宇航空，服務時間為6：00至21：30；A3站共5家航空公司，包括中華航空、華信航空、長榮航空、立榮航空、台灣虎航，服務時間為9：00至16：00。

機場公司強調，該項服務免費，且未限制旅客必須搭乘桃園機場捷運，歡迎民眾多加利用，但旅客需在當日航班起飛前3小時完成所有報到及託運手續，也提醒旅客要確認行李符合保安規定並完成安檢後才可離開。

A1站預辦登機服務，包括中華航空、華信航空、長榮航空、立榮航空、國泰航空、星宇航空共6家航空公司，營業時間6：00至21：30。圖／機場公司提供
A1站預辦登機服務，包括中華航空、華信航空、長榮航空、立榮航空、國泰航空、星宇航空共6家航空公司，營業時間6：00至21：30。圖／機場公司提供
機場公司為增加民眾對「市區預辦登機」的認識，民眾拍照打卡上傳也能抽好禮。圖／機場公司提供
機場公司為增加民眾對「市區預辦登機」的認識，民眾拍照打卡上傳也能抽好禮。圖／機場公司提供
桃園機場市區預辦登機空間改造再升級，旅客可透過高彩度且活潑的地貼大色塊，依指引完成報到託運作業。圖／機場公司提供
桃園機場市區預辦登機空間改造再升級，旅客可透過高彩度且活潑的地貼大色塊，依指引完成報到託運作業。圖／機場公司提供

機場捷運 桃園機場

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