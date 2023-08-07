50歲女挑戰高難度運動 下肢突無力就醫竟是梨狀肌受傷

新竹50歲女病患最近因挑戰高難度運動，沒想到竟出現腳麻、疼痛，甚至連開車腳都無力，就醫後才發現是梨狀肌受傷復發，透過超磁場5次治療，病患的症狀逐漸獲得緩解。醫師也提醒，曾經受過運動傷害，在執行高難度動作時，要更小心、量力而為，否則又是運動二次傷害。

中國醫藥大學新竹附設醫院復健科醫師何宇淳指出，超磁場治療是用電磁感應的方法產生電磁場，在身體內產生感應電流來治療身體組織，最大的特點就是治療的深度比較深，例如腰椎比較深層的地方，可達到8至10公分以上的治療深度，一般常見的肩頸痠痛、五十肩、網球肘、腕隧道症候群、腳踝扭傷，還有老人家最常見的膝關節退化，都可以透過超磁場治療。

何宇淳提醒，運動要適度，尤其曾有運動傷害的人要更要注意，在復健醫學裡有所謂的運動治療學，就是藉由運動來改善身體的機能，但是到底要達到什麼樣的運動強度才不會受傷？假設在受傷前，可以執行100分的運動強度，但是受傷之後變成只有執行60分，如果說身體沒有去調整，還是去做到70、80、90分的運動強度，就非常可能會再產生第二次的運動傷害。