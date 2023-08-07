快訊

為加速搶通道路全力救災 南投仁愛鄉明繼續停班停課

羅智強與金溥聰午餐會全程沒互動 賴士葆「1句話」讓其他參選人都拍手

壽險金控雙雄誰壓對AI股？ 這家Q2一口氣加碼緯創逾16萬張

聽新聞
test
0:00 / 0:00

四級颶風「朵拉」境外移入 氣象粉專：下周一有望成颱

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
目前位在中太平洋上的四級颶風「朵拉」（強度相當於強烈颱風），屬「境外移入」颱風，也有機會在下周一前後跨越換日線，進入西北太平洋，成為今年第8號颱風。 台灣颱風論壇｜天氣特急
目前位在中太平洋上的四級颶風「朵拉」（強度相當於強烈颱風），屬「境外移入」颱風，也有機會在下周一前後跨越換日線，進入西北太平洋，成為今年第8號颱風。 台灣颱風論壇｜天氣特急

中央氣象局指出，第7號颱風「蘭恩」最快明天可能生成，距離台灣遙遠，無直接影響。另外，氣象臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前位在中太平洋上的四級颶風「朵拉」（強度相當於強烈颱風），屬「境外移入」颱風，也有機會在下周一前後跨越換日線，進入西北太平洋，成為今年第8號颱風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，朵拉目前位於中太平洋上、夏威夷東南方，距離台灣9800公里，將持續往西移動，下周一有機會跨過國際換日線，進入西北太平洋，進入以後不是新生成的颱風，不過仍算是今年第8號颱風，等於是「境外移入」的颱風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，跨洋颱風不算非常罕見，但也並不多見，約二、三年會出現一個，主因是該區風切強、乾空氣範圍大，整體大環境不適合熱帶氣旋生存，或因處於副熱帶高壓末端，通常熱帶系統容易北轉，能跨越換日線並不容易。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最近一次案例是2018年赫克特（Hector）颱風；2021年奧麥斯（Omais）颱風在跨境時仍是熱帶低壓，進入西北太平洋後才增強成颱。

颱風

延伸閱讀

颱風來襲南韓童軍大露營8日提早結束 團長：會把孩子安全帶回

卡努將增強「韓國的壓力大了」 彭啟明：非常怪的怪颱

颱風卡努轉撲九州 沖繩農損初估逾1.2億

最快明天雙颱共存 粉專：卡努將貫穿南北韓 蘭恩趨向日本

相關新聞

四級颶風「朵拉」境外移入 氣象粉專：下周一有望成颱

中央氣象局指出，第7號颱風「蘭恩」最快明天可能生成，距離台灣遙遠，無直接影響。另外，氣象臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急...

好熱！全台8縣市高溫警戒 花蓮瑞穗飆破40度

高溫酷熱，全台8縣市高溫警戒，據中央氣象局最新觀測資料顯示，截至今天下午2時37分，花蓮縣瑞穗鄉今天測得40.2度、宜蘭...

設環保金爐抵空汙 環保署：規畫收運來源避淪蚊子設施

民間信仰於台灣文化占重要地位，但燒香、燒金紙卻也造成空汙，環保署研擬將金爐改善納入空汙增量抵換項目之一，讓有開發需求的單...

影／卡努颱風回轉再襲滯留沖繩9天 旅客返台自嘲當「京阪神遊」

今年第6號颱風卡努日前侵襲沖繩西進遇阻後，8月5日以觀測史上無前例的路徑，回轉後再襲日本沖繩，空中交通秩序也因此大亂，大...

攝護腺肥大用藥出包 食藥署下令全面回收12批共170萬顆

食藥署今公布藥品第二級回收警訊，由信東生技股份有限公司產製的攝護腺肥大用藥「“信東”護列淨持續釋放膠囊0.2毫克」溶離度...

男性十大危險生活型態曝光 看看你的老爸中了幾項

父親節將至，祝爸爸父親節快樂，更要注重爸爸的健康。根據聯安預防醫學機構進行的男性十大健康異常報告，整理出「爸爸十大危險生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦