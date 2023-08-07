四級颶風「朵拉」境外移入 氣象粉專：下周一有望成颱

中央氣象局指出，第7號颱風「蘭恩」最快明天可能生成，距離台灣遙遠，無直接影響。另外，氣象臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前位在中太平洋上的四級颶風「朵拉」（強度相當於強烈颱風），屬「境外移入」颱風，也有機會在下周一前後跨越換日線，進入西北太平洋，成為今年第8號颱風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，朵拉目前位於中太平洋上、夏威夷東南方，距離台灣9800公里，將持續往西移動，下周一有機會跨過國際換日線，進入西北太平洋，進入以後不是新生成的颱風，不過仍算是今年第8號颱風，等於是「境外移入」的颱風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，跨洋颱風不算非常罕見，但也並不多見，約二、三年會出現一個，主因是該區風切強、乾空氣範圍大，整體大環境不適合熱帶氣旋生存，或因處於副熱帶高壓末端，通常熱帶系統容易北轉，能跨越換日線並不容易。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最近一次案例是2018年赫克特（Hector）颱風；2021年奧麥斯（Omais）颱風在跨境時仍是熱帶低壓，進入西北太平洋後才增強成颱。