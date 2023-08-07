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華航永續示範航班榮獲兩項肯定 減碳績效成長 15 倍

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航響應天合聯盟 SkyTeam 第二屆永續飛行挑戰，勇奪「最佳機上用品供應鏈獎」及「最佳應用創新」雙項殊榮。記者黃仲明／攝影
華航響應天合聯盟 SkyTeam 第二屆永續飛行挑戰，勇奪「最佳機上用品供應鏈獎」及「最佳應用創新」雙項殊榮。記者黃仲明／攝影

華航空響應天合聯盟SkyTeam第二屆永續飛行挑戰（The Sustainable Flight Challenge, TSFC），於5月22日以CI-753/CI-754台北往返新加坡航班作為永續示範航班，成功減少高達約150公噸碳排放量，相當於造林375座籃球場，較去年績效成長15倍，傑出表現深獲天合聯盟肯定，勇奪「最佳機上用品供應鏈獎 （Best Inflight Supply Chain ）」及「最佳應用創新獎（Best Adopted Solution）」雙項殊榮。

華航表示，天合聯盟SkyTeam永續飛行挑戰以運用知識交流分享的方式進行友誼性競賽，本月3日公布得獎名單，華航與全球22家航空公司72個航班共同角逐，最終脫穎而出入圍五項獎項，獲頒「最佳機上用品供應鏈獎」及「最佳應用創新獎」，優異成績傲視盟航，並將競逐決選大獎。

華航指出，機上服務用品項目中，攜手供應鏈夥伴通力合作，考量產品生命週期碳排放，試行減塑精進產品，將日常的寶特瓶及咖啡渣回收再利用，製成環保織品、環保餐具等，突顯華航從地面、空中服務到回收用品，全方位落實永續作為，是拿下「最佳機上用品供應鏈獎」的關鍵。

同時華航積極發想創新點子，例如推廣旅客使用華航雲端書坊，不僅上百種刊物無限下載「吃到飽」，更能進一步減少裝載及降低碳排放，深具永續發展潛力，獲得聯盟高度肯定，並納入推廣各航採用方案，因而獲選「最佳應用創新獎」。

華航於本屆永續示範航班獨創三大驚喜亮點，包括首家國籍業者宣示添加永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuels, SAF）載客飛行；全艙等供應米其林綠星「陽明春天」低碳蔬食餐點，全機超過半數旅客預選享用，是一般航班預訂人數的 10 倍之多，甚至有旅客在了解永續示範航班的意義後，現場主動加入響應行列，造成機上蔬食餐點供不應求的空前盛況。

此外，華航也結合「環保旅程 （ECO Travel）」，為全班機客貨運進行碳中和，落實淨零碳飛行。華航積極落實百項環保與減碳作為，發揮永續價值最大化，成功實踐減碳總額高達約150公噸，相較去年績效成長15倍，成效斐然。

華航推動永續發展成果備受國際肯定，是台灣唯一且連續七年入選DJSI的運輸業者，名列全球航空產業第一名；並自2017年起三度獲得永續年鑑航空業銅獎、連續兩年晉升入選銀獎，今年更再攀高峰，勇奪2023年永續年鑑前1%最高殊榮。華航秉持以實際行動結合企業營運策略與永續理念，齊心力行企業永續，許諾地球一個美好未來。

華航積極發想創新點子，推廣旅客使用華航雲端書坊，不僅上百種刊物無限下載「吃到飽」，更能進一步減少裝載及降低碳排放，深具永續發展潛力。圖／華航提供
華航積極發想創新點子，推廣旅客使用華航雲端書坊，不僅上百種刊物無限下載「吃到飽」，更能進一步減少裝載及降低碳排放，深具永續發展潛力。圖／華航提供

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