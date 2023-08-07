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2050年失智症患者將破億 失智基金會：照護人力得增3倍

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
天主教失智老人基金會執行長鄧世雄（左）、藝人孫可芳（中）、安聯人壽總經理林順才（右）出席「憶路長相伴，失智不孤單」勸募活動。記者鄒尚謙／攝影
天主教失智老人基金會執行長鄧世雄（左）、藝人孫可芳（中）、安聯人壽總經理林順才（右）出席「憶路長相伴，失智不孤單」勸募活動。記者鄒尚謙／攝影

根據世界衛生組織（WHO）2021年的報告顯示，全球失智者已超過5500萬人，預計到2030年將增加至7800萬人，到2050年更將達到1.39億人，但以目前的照護人力估算，仍要增加「3倍」才足以因應。天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，失智症不是患者個人的事，漫長的退化過程、異常行為，都可能對社區造成影響，希望政策能夠鼓勵更多人願意投入照護工作，有錢出錢、有力出力。

根據研究，65歲以上長者失智症盛行率約8%，且隨著人口高齡化逐年攀升，未來將有更多的家庭將面臨到照顧問題。天主教失智老人基金會今年成立第25周年並與安聯人壽合作第18年，鄧世雄表示，失智照顧到路漫長且艱辛，而失智症不僅是患者個人的事，更是整個家庭及社會要面對的事，尤其在專責失智機構裡的照顧是一件非常不容易工作。

安聯人壽總經理林順才說，台灣將面臨失智者暴增的「失智海嘯」，2022年底已有32萬人，但台灣老人福利機構的照服員卻僅1萬3千多人，而失智症照護難度又高，人力嚴重不足亟需更多人的投入與關心。且預估在未來的20年內，每天將有近48人罹患失智症，台灣亟需正視失智症的照護問題。

鄧世雄表示，失智症患者在漫長的退化過程當中，不但對家屬來說是照顧壓力與負擔，其異常行為也可能造成社區困擾，甚至演變成社會問題，因此希望有更多人一同關懷失智老人，投入照服員的工作中。2050年1.39億的失智人口人，所需的照護人力將是目前的3倍以上。

「照護人力的招募相當困難。」鄧世雄指出，基金會新籌辦了「失智長者的住宿型照護機構」，但如今最大的困境就是「找不到足夠的照服員」，導致現在都沒辦法順利開幕，若順利招募到足夠人力，最快能在2個月內順利開幕，提供失智症患者、家屬專業的照護服務。希望政府能夠透過政策，鼓勵年輕人願意投入照顧產業。

擁有超過27年失智長者照顧經驗的基金會資深照護員劉玉蘭表示，照顧失智長輩需要相當有耐心，曾有長輩在交誼廳內排泄，並塗抹在內褲上，但劉玉蘭反而將其視為長者「自主能力的展現」。她說，長者有許多「異常行為」，但學會換個方向想，反而能夠看見失智長輩的「能」而非「不能」，也能在照護工作上獲得成就感。

鄧世雄表示，基金會發起「2023年失智老人公益募款活動」，即日起至12月31日止，民眾只要單次捐款1000元，即可獲得一本「解鎖失智密碼」，內容匯集基金會累積25年各項照顧服務經驗，蒐集25個不同場域、服務模式所會面臨的照護故事，提供給照顧者、醫護人員、照顧服務員一個紮實又實用的照顧技巧，並希望能藉此提升照顧著的生活品質與關顧到照顧者的身心。民眾也可以定期定額的捐款，幫助失智長輩、家庭，一同預約一個沒有失智症的未來。

失智症 患者

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