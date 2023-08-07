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正式與國泰分手！Costco富邦聯名卡8/8啟用 購物別帶錯

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Costco富邦聯名卡8月8日全面啟用，綁定Costco Pay輕鬆購物免帶卡。圖／北富銀提供
Costco富邦聯名卡8月8日全面啟用，綁定Costco Pay輕鬆購物免帶卡。圖／北富銀提供

縱使有許多好市多會員千百個不願意，終於還是來到好市多與國泰聯名卡分手的這一天！8月8日起，新的Costco富邦聯名卡正式啟用，為了鼓勵會員儘速換卡，Costco富邦聯名卡祭出眾多優惠，包括於好市多賣場內消費享2%好多金回饋無上限；線上購物享3%好多金回饋無上限；以及Costco自助加油享最高3%好多金回饋，每期帳單上限也加碼至200元；若是搭配好市多黑鑽會員的2%回饋，等於最高享5%優惠，明天前往好市多購物別忘了要帶新卡才能刷。

如果覺得很麻煩不想帶實體卡出門，8月8日起進出賣場購物只要在Costco App設定並開通好市多電子會員卡，再將Costco Pay綁定Costco富邦聯名卡，即可於全台好市多實體賣場及自助加油站使用。且只要收到核卡通知，即可於Costco App完成綁定Costco Pay，並透過Costco Pay掃碼支付，不需實體卡片就可以開始在店內消費。

即日起至2024年1月31日，首次申辦Costco富邦聯名卡新卡，核卡後30天內一般消費滿1,000元即可享有滿額禮500元好多金，同時申辦代扣繳好市多續期會員年費的話，還可再享自動續約禮500元折抵，最多可享1,000元回饋。另外，旅遊及8大精選通路優惠活動也宣布延長至10月31日，提供會員於指定航空公司、旅行社及海外實體通路持聯名卡消費最高享5%好多金回饋；平時也可於外送、節能商店、有機食品、健身運動、醫藥保健、影音、藥妝與LINE Pay等精選通路使用聯名卡消費，同樣享有最高5%好多金回饋，記得都要先登錄，且要注意有回饋上限。

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