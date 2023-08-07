出國搭機捷到A1、A3託運行李 五大流程免到機場櫃台排隊

暑期旅運高峰，桃園機場公司針對機場捷運A1、A3站，改造升級市區預辦登機流程，旅客可先於家中利用手機或網路完成報到，接著至A1、A3站託運行李，直接完成報到與託運手續，省下排隊時間，五大流程包括自助報到、確認行李託運規範、自助行李託運、行李安檢確認、完成報到手續，透過指引完成報到託運，不用到機場航廈內櫃台排隊報到掛行李，省時又省力。

機場公司指出，A1站預辦登機服務共6家航空公司，包括中華航空、華信航空、長榮航空、立榮航空、國泰航空、星宇航空，服務時間為上午6時至晚間9時30分；A3站共5家航空公司，包括中華航空、華信航空、長榮航空、立榮航空、臺灣虎航，服務時間為上午9時至下午4時。

機場公司提醒，旅客需在當日航班起飛前3小時，完成所有報到及託運手續，並確認行李符合保安規定，完成安檢後才可離開，該項服務免費，且未限制旅客須搭乘桃園機場捷運，歡迎多加利用。

桃園機場公司指出，配合A1、A3站預辦登機空間改造再升級，同步推出「預辦登機轉好運 全民集氣抽東京」活動，8月7日至9月5日，每日上午11時至晚間7時，在A1站完成行李託運出示託運收據，即可參加「轉好運」摸彩活動，有機會獲得超商禮物卡、咖啡兌換券等好禮；每日上午9時至下午4時於A3站完成行李託運旅客，也可直接獲得「桃機好運大禮包」，每日限量贈送，送完為止。活動期間共計超過7000份好禮。

另外，沒出國也有機會得大獎，機場公司於A1、A3站設置專屬打卡拍照點，活動期間完成打卡點裝置物合照，並將照片上傳至桃園機場官方臉書專頁活動貼文下方，完成三位好友標註，就有機會抽到德國知名品牌登機箱、多項旅行好禮。活動期間結束後，結算預辦登機人數滿5000人，機場公司加碼再抽雙人台北、東京來回機票。