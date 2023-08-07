今明北部東部高溫 周四起雨勢恐遍布全台

受西南風沉降影響，中央氣象局針對雙北市、花蓮縣及台東縣發布高溫橙色燈號，有連續出現38度極端高溫機率，而宜蘭縣為橙色燈號，會連續出現36度高溫。卡努颱風雖遠颺，但各地沿海地區仍會出現長浪及強陣風，民眾應避免水上活動。

中央氣象局指出，今天下午2時許，花蓮縣瑞穗鄉出現40.2度高溫，而宜蘭縣大同鄉高溫達38.5度，新北市雙溪區與台北市士林區則分別有37.5度高溫。今明兩天受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，可能會有局部大雨，尤其南部山區有局部豪雨發生機率，東部及東南部山區也會有局部短暫陣雨。而基隆北海岸、東半部沿海會有長浪發生機率，北部、東南部及恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風。