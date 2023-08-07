今明北部東部高溫 周四起雨勢恐遍布全台
受西南風沉降影響，中央氣象局針對雙北市、花蓮縣及台東縣發布高溫橙色燈號，有連續出現38度極端高溫機率，而宜蘭縣為橙色燈號，會連續出現36度高溫。卡努颱風雖遠颺，但各地沿海地區仍會出現長浪及強陣風，民眾應避免水上活動。
中央氣象局指出，今天下午2時許，花蓮縣瑞穗鄉出現40.2度高溫，而宜蘭縣大同鄉高溫達38.5度，新北市雙溪區與台北市士林區則分別有37.5度高溫。今明兩天受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，可能會有局部大雨，尤其南部山區有局部豪雨發生機率，東部及東南部山區也會有局部短暫陣雨。而基隆北海岸、東半部沿海會有長浪發生機率，北部、東南部及恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風。
周四起，全台雨勢增多，中南部雨區由山區擴展到平地，甚至會有豪大雨發生機率，屆時北部、東半部高溫稍降3度左右。預計周六後降雨才會趨緩。今明兩天北部及東半部，仍會出現35度以上高溫，氣象局呼籲，民眾避免非必要的戶外活動，在戶外應注意防曬及多補充水份。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言