快訊

超廢直播已4天！YouTuber「厭世臉」真人摺疊razr 40 Ultra、Galaxy Z Flip5耐用度 網看到笑出來

1家7口新北海邊戲水 2童坐橡皮艇...男子推送時遭浪沖走溺斃

甲子園／台灣選手謝喬恩3安4打點 助球隊奪甲子園首勝

今明北部東部高溫 周四起雨勢恐遍布全台

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
卡努颱風雖遠颺，大台北市區仍吹起陣陣強風，民眾遮蔽烈陽的陽傘，難抵強風吹襲慘遭「開花」。記者侯永全／攝影
卡努颱風雖遠颺，大台北市區仍吹起陣陣強風，民眾遮蔽烈陽的陽傘，難抵強風吹襲慘遭「開花」。記者侯永全／攝影

受西南風沉降影響，中央氣象局針對雙北市、花蓮縣及台東縣發布高溫橙色燈號，有連續出現38度極端高溫機率，而宜蘭縣為橙色燈號，會連續出現36度高溫。卡努颱風雖遠颺，但各地沿海地區仍會出現長浪及強陣風，民眾應避免水上活動。

中央氣象局指出，今天下午2時許，花蓮縣瑞穗鄉出現40.2度高溫，而宜蘭縣大同鄉高溫達38.5度，新北市雙溪區與台北市士林區則分別有37.5度高溫。今明兩天受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，可能會有局部大雨，尤其南部山區有局部豪雨發生機率，東部及東南部山區也會有局部短暫陣雨。而基隆北海岸、東半部沿海會有長浪發生機率，北部、東南部及恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風。

周四起，全台雨勢增多，中南部雨區由山區擴展到平地，甚至會有豪大雨發生機率，屆時北部、東半部高溫稍降3度左右。預計周六後降雨才會趨緩。今明兩天北部及東半部，仍會出現35度以上高溫，氣象局呼籲，民眾避免非必要的戶外活動，在戶外應注意防曬及多補充水份。

受西南風沉降影響，大台北豔陽高照，連外出的阿伯也撐起花陽傘遮蔽烈陽。記者侯永全／攝影
受西南風沉降影響，大台北豔陽高照，連外出的阿伯也撐起花陽傘遮蔽烈陽。記者侯永全／攝影
受西南風沉降影響，中央氣象局下午針對雙北市、花蓮縣及台東縣發布有連續出現38度極端高溫機率的橙色燈號；日正當中雙騎單車外出的民眾，仍撐起陽傘遮蔽烈陽。記者侯永全／攝影
受西南風沉降影響，中央氣象局下午針對雙北市、花蓮縣及台東縣發布有連續出現38度極端高溫機率的橙色燈號；日正當中雙騎單車外出的民眾，仍撐起陽傘遮蔽烈陽。記者侯永全／攝影

高溫 氣象局

延伸閱讀

好熱！全台8縣市高溫警戒 花蓮瑞穗飆破40度

酷暑！ 花蓮縣舞鶴40.2度高溫 鄭明典：炙熱

卡努颱風重創南投 中華電信全力投入救災搶修

卡努颱風+西南風進補 曾文水庫蓄水率回升5成 躍升全國最強

相關新聞

好熱！全台8縣市高溫警戒 花蓮瑞穗飆破40度

高溫酷熱，全台8縣市高溫警戒，據中央氣象局最新觀測資料顯示，截至今天下午2時37分，花蓮縣瑞穗鄉今天測得40.2度、宜蘭...

卡努將增強「韓國的壓力大了」 彭啟明：非常怪的怪颱

中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，高雄市已有豪雨發生，今天高雄、屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷...

設環保金爐抵空汙 環保署：規畫收運來源避淪蚊子設施

民間信仰於台灣文化占重要地位，但燒香、燒金紙卻也造成空汙，環保署研擬將金爐改善納入空汙增量抵換項目之一，讓有開發需求的單...

攝護腺肥大用藥出包 食藥署下令全面回收12批共170萬顆

食藥署今公布藥品第二級回收警訊，由信東生技股份有限公司產製的攝護腺肥大用藥「“信東”護列淨持續釋放膠囊0.2毫克」溶離度...

男性十大危險生活型態曝光 看看你的老爸中了幾項

父親節將至，祝爸爸父親節快樂，更要注重爸爸的健康。根據聯安預防醫學機構進行的男性十大健康異常報告，整理出「爸爸十大危險生...

出國搭機捷到A1、A3託運行李 五流程免到機場櫃台排隊

暑期旅運高峰，桃園機場公司針對機場捷運A1、A3站，改造升級市區預辦登機流程，旅客可先於家中利用手機或網路完成報到，接著...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦