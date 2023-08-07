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好熱！全台8縣市高溫警戒 花蓮瑞穗飆破40度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
全台8縣市高溫警戒，據中央氣象局最新觀測資料顯示，截至今天下午2時37分，花蓮縣瑞穗鄉今天測得40.2度。示意圖。圖／本報資料照片
全台8縣市高溫警戒，據中央氣象局最新觀測資料顯示，截至今天下午2時37分，花蓮縣瑞穗鄉今天測得40.2度。示意圖。圖／本報資料照片

高溫酷熱，全台8縣市高溫警戒，據中央氣象局最新觀測資料顯示，截至今天下午2時37分，花蓮縣瑞穗鄉今天測得40.2度、宜蘭縣大同鄉測得38.5度次之、台東縣長濱鄉、花蓮縣光復鄉、花蓮縣卓溪鄉也測得37.7度。

中央氣象局今天下午發布高溫資訊，受西南風沉降影響，台東縣已有焚風發生，今日台北市、新北市、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、桃園市、苗栗縣為黃色燈號。

【中央社／台北7日電】

氣象局今天表示，受到西南風沉降影響，花蓮瑞穗下午1時10分高溫達攝氏40.2度，為今年當地次高，但今年僅排第13名；截至目前今年全台最高溫為台南北寮的40.5度。

根據中央氣象局網站，今天截至下午2時30分，氣溫以花蓮縣瑞穗鄉40.2度最高，其次是宜蘭縣大同鄉38.5度；台東縣長濱鄉、花蓮縣光復鄉及卓溪鄉皆達37.7度再次之。

氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，今天北部、東半部主要受到西南風沉降影響，溫度偏高，在台東已有焚風發生。

曾昭誠指出，今天花蓮瑞穗40.2度為今年花蓮當地次高溫，今年花蓮最熱的一天是7月12日，在鳳林達40.4度。

另外，曾昭誠表示，40.2度在今年氣溫排行上僅居第13名，第一名為5月6日台南北寮的40.5度、第二名為前述花蓮鳳林40.4度，接下來第3名至第12名則位於南部地區，氣溫降為40.3度，多在6、7月發生；然而皆為自動測站，故不列入正式記錄。

至於今年人工站的最高溫，曾昭誠提到，同樣出現在5月6日，為台東大武39.7度。

高溫 花蓮

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